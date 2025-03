Nueva York: sumimistros de agua en riesgo tras niveles altos de sal en reservas para consumo humano

Un nuevo estudio indica que, si no se toman medidas, el sistema de agua Croton podría dejar de ser utilizado para el suministro en 2100. La salinidad también podría afectar el sabor del agua. Foto: iNoticias.cl

Los embalses suburbanos que proporcionan el 10% del agua potable de la ciudad de Nueva York están aumentando su salinidad debido a décadas de esparcimiento de sal en las carreteras cercanas al sistema. Los funcionarios de la ciudad advierten que, si no se toman medidas para revertir esta tendencia, estos embalses podrían tener que ser abandonados en el futuro.

Según un nuevo estudio, no sería necesario desconectar los embalses hasta principios del próximo siglo. Sin embargo, el aumento de la salinidad podría, eventualmente, afectar el distintivo sabor del agua de la Gran Manzana.

Nueva York: ¿por qué los niveles de sal están altos en la reserva y como afecta a los suministros de agua?

Los niveles de sal en la reserva de agua de Nueva York han aumentado debido al uso de sal en las carreteras para reducir accidentes en invierno. Como menciona el artículo de CNN, “millones de toneladas de sal de roca se esparcen en las carreteras estadounidenses cada invierno”.

El aumento de la salinidad podría afectar el sabor característico del agua de la ciudad y causar problemas a personas con dietas bajas en sodio. Según Rohit Aggarwala, el comisionado de protección ambiental de la ciudad, en una entrevista con The Associated Press: “si no cambiamos nuestros hábitos, en 2100 el Sistema de Agua de Croton se convierte en una agradable instalación recreativa, pero deja de ser un suministro de agua”.

El sistema Croton, que abastece a millones de personas, podría verse gravemente afectado, con niveles de sal que superen los límites de contaminación del estado para 2108. Por ello, se evalúan alternativas como reducir el uso de sal en las carreteras.

Impacto para el consumo humano por salinidad en los suministros de agua

De acuerdo con CNN, la salinidad elevada en los suministros de agua podría ser perjudicial para la salud humana. El artículo de CNN menciona que los altos niveles de sal en el agua “pueden ser perjudiciales para las personas con dietas bajas en sodio”. Esto representa un riesgo para quienes necesitan controlar su ingesta de sal debido a condiciones de salud como la hipertensión.

Además, el aumento de la salinidad podría afectar el sabor del agua, que es conocido por su calidad distintiva en la ciudad. Como se señala, el famoso “champán del agua del grifo” podría perder sus características si la salinidad continúa aumentando.

Este cambio no solo afectaría el sabor, sino que también podría generar preocupaciones ambientales. Las autoridades advierten que la salinidad podría exceder los límites establecidos para la contaminación del agua.

¿Cuál sería la solución frente a esta problemática?

Según CNN, la principal solución frente a la salinización es reducir el uso de sal en las carreteras, que es un factor clave del problema. Según Aggarwala, “la ciudad cree que reducir el uso de sal de carretera localmente es la opción más sensata”.

Otra alternativa sería usar tecnología como la ósmosis inversa, aunque esta opción es costosa y requiere mucha energía. “La sal se puede eliminar de los suministros de agua a través de sistemas de ósmosis inversa, aunque la tecnología es costosa y requiere mucha energía”.

Además, se está evaluando mezclar agua menos salada con el agua de Croton, aunque no resolvería el problema para los municipios cercanos.