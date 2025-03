Caos en Nueva York: Chuck Schumer revela que no renunciará como líder demócrata en Senado pese a protestas en su contra

La oficina de Schumer no respondió el domingo a las solicitudes de comentarios deningún medio sobre la manifestación a las afueras de su domicilio. Foto: composición LR/EFE/New York Post.

La reciente ola de protestas en Nueva York ha puesto a Chuck Schumer, líder del Senado, en el centro del debate político. Aproximadamente 100 personas se reunieron el domingo frente a la residencia del senador Chuck Schumer en Park Slope para expresar su desaprobación por su apoyo a un proyecto de ley de gastos promovido por el Partido Republicano.

Los manifestantes exigen su dimisión, alegando que su voto sobre el presupuesto federal es un error para la ciudad.

A pesar de la presión de sus detractores, Schumer ha reafirmado su compromiso con su puesto y defiende su postura como una necesidad para la estabilidad a nivel nacional.

Manifestantes piden la renuncia de Schumer por el presupuesto federal

La multitud se congregó a las afueras del domicilio de Schumer en un acto de protesta por el reciente acuerdo presupuestario. Aseguran que esta medida afectará de forma desproporcionada a la ciudad y sus ciudadanos, reclamando un cambio de liderazgo. Unos doce oficiales se encontraban de vigilancia fuera de la residencia del líder en apuros, que también estaba resguardada por barreras de metal que obligaron a los manifestantes a cruzar la calle.

Las críticas no solo provienen de los manifestantes, sino también de algunos miembros del Partido Demócrata, quienes cuestionan si Schumer priorizó los intereses del partido demócrata sobre los de la comunidad neoyorquina. Un comunicado de Indivisible Brooklyn, el grupo liberal que organizó la protesta frente a la residencia de Schumer en Brooklyn, declaró que el senador demostró una "devastadora falta de liderazgo al ceder ante Trump, Musk y el Partido Republicano durante las negociaciones sobre la financiación del gobierno".

Schumer se mantiene firme y defiende su voto ante la presión

A pesar de los crecientes llamados a su renuncia, el Senador dejó claro que no tiene intención de abandonar su puesto como líder del Senado. Desde entonces, el senador Schumer ha justificado su postura en diversas plataformas, pero, según el comunicado, los neoyorquinos no le creen. "Schumer no está a la altura de la situación: es hora de un nuevo liderazgo en el Senado que enfrente el fascismo con determinación", afirma el texto.

En declaraciones públicas, el senador defendió su voto sobre el presupuesto, argumentando que fue necesario para evitar una crisis fiscal más grave a nivel nacional. Insiste en que la política de compromiso es fundamental para la gobernabilidad, y que su enfoque busca el bienestar general, incluso si genera descontento en algunos sectores.