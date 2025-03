La dueña inmigrante de restaurante en Nueva Jersey que pasó 2 semanas detenida por ICE: fue liberada por una fianza de US$7.500

Emine Emanet, dueña de Jersey Kebab, y su esposo fueron detenido por ICE. Foto: Courtesy of the Emanet family

Emine Emanet, dueña de Jersey Kebab, y su esposo fueron detenido por ICE. Foto: Courtesy of the Emanet family

Segpun NBC Philadelphia, Emine Emanet, dueña de Jersey Kebab, fue liberada tras dos semanas de incertidumbre. Su caso ha desatado un fuerte apoyo en Haddon Township y un debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

Emanet, de 47 años, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en su establecimiento, Jersey Kebab, el 25 de febrero. Su liberación, tras el pago de una fianza de US$7.500, ha sido recibida con alivio por su familia y la comunidad que la apoya.

Migrante y su esposo fueron arrestados por ICE en Nueva Jersey

Emanet y su esposo Celal fueron detenidos por el ICE el 25 de febrero durante un operativo en su restaurante, Jersey Kebab, situado en Haddon Township. Ambos se encuentran en Estados Unidos sin la documentación adecuada desde que su visa R1 expiró. Mientras que Celal fue liberado con un dispositivo de monitoreo en el tobillo, su esposa continúa bajo custodia a la espera de que se establezca su fianza.

“Nadie debería enfrentar el sufrimiento de la separación y la incertidumbre que vivieron Emine y su familia”, afirmó Rosa Santana, codirectora ejecutiva de la organización, en declaraciones a NBC Philadelphia. Asimismo, indicó que “familias como los Emanet merecen vivir sin el miedo a ser perseguidas y detenidas”. La liberación de esta mujer de origen turco marcó un instante de alivio para sus seres queridos, quienes la recibieron con flores y abrazos en el centro de detención de Elizabeth, Nueva Jersey.

Comunidad de Nueva Jersey apoya a migrante detenida por ICE

El arresto de la pareja ha movilizado a la comunidad local, que ha mostrado su apoyo a través de diversas iniciativas. Una campaña de GoFundMe logró recaudar más de US$327.000 para ayudar a la familia Emanet, lo que refleja el impacto positivo que su restaurante ha tenido en la localidad. El alcalde de Haddon Township, Randall Teague, destacó la importancia de Jersey Kebab como un pilar en la comunidad, resaltando el valor que aportan los inmigrantes a la sociedad estadounidense.

La situación migratoria de la pareja ha sido compleja desde 2016, año en que se les negó la residencia permanente en tres ocasiones. De acuerdo con el abogado de inmigración Joseph Best, los Emanet ingresaron legalmente al país en 2008 y han intentado regularizar su estatus sin éxito. “Son una buena familia. No son delincuentes”, destacó Best, defendiendo su carácter y situación.