Inmigrantes venezolanos y cubanos podrían enfrentar nuevas restricciones para ingresar a Estados Unidos, incluso con visa

El 20 de enero de 2025, se firmó una nueva orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump que podría generar cambios significativos en las políticas migratorias de Estados Unidos. Esta medida, que está dirigida principalmente a ciudadanos de países con sistemas de seguridad migratoria deficientes, contempla la restricción total de entrada a tierras norteamericanas para personas provenientes de Cuba, Venezuela y otras naciones sin importar el tipo de visa o motivo de su viaje.

Expertos en derecho migratorio, como María Herrera Mellado, abogada de la firma Kivaki Law, explican que la orden podría incluir a países como Irán, Siria, Yemen, Libia y Corea del Norte, además de Cuba y Venezuela. Según la jurista, la normativa también tendría un alcance que afectaría a personas que cuenten con una visa de no inmigrante o que no tengan estatus de residente permanente.

¿Cómo afectará a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que poseen una Green Card?

Los residentes permanentes legales (titulares de la Green Card) no deberían enfrentar restricciones absolutas en su entrada a Estados Unidos. Sin embargo, los ciudadanos de Cuba o Venezuela que posean una Green Card deberán tener en cuenta que su pasaporte de un país con restricciones podría generar un escrutinio adicional por parte de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta inspección podría prolongar los tiempos de espera al ingresar al país, aunque no necesariamente resultaría en la denegación de la entrada.

La orden ejecutiva también podría afectar a personas con doble nacionalidad, como aquellos que tienen ciudadanía en Cuba o Venezuela y, al mismo tiempo, en otro país cuya entrada no esté restringida. Según María Herrera Mellado, estos individuos podrían ingresar a Estados Unidos utilizando el pasaporte del otro país, siempre que este no forme parte de la lista de naciones restringidas. No obstante, algunos permisos de viaje, como el ESTA, no están disponibles para cubanos con doble nacionalidad, por lo que se recomienda estar al tanto de cómo se redacte la normativa final.

Posibles impugnaciones judiciales ante restricciones migratorias más estrictas

Expertos como Ángel Leal, abogado de la firma Leal Law, advierten que esta nueva medida podría enfrentar desafíos legales si se considera que infringe los derechos constitucionales o principios de no discriminación. La orden ejecutiva podría recibir demandas similares a las que surgieron durante la implementación de la Proclamación 9645 de 2017, también conocida como el "travel ban".

En ese entonces, el presidente Trump firmó varias restricciones de entrada que se enfrentaron a bloqueos judiciales. De acuerdo con los abogados, las implicaciones legales y los cambios en la política podrían provocar complicaciones adicionales, especialmente para aquellos que ya poseen visas válidas o estatus de residencia permanente.