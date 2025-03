Duro golpe de Marco Rubio: EE. UU. deporta a 250 posibles integrantes del Tren de Aragua hacia El Salvador

250 presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador, un movimiento respaldado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue uno de los principales impulsores de esta estrategia. Este anuncio responde a una solicitud del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien pidió específicamente la entrega de “dos líderes peligrosos” de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y otros 21 criminales buscados por la justicia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó este domingo que, bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, procedió a la deportación de aproximadamente 250 personas que estarían vinculadas al Tren de Aragua hacia El Salvador. Este traslado, que se realiza bajo un marco legal específico, marcando un hito importante en los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por frenar las actividades de los cárteles y grupos armados.

Se trasladaron 250 posibles integrantes del Tren de Aragua a El Salvador

La deportación de 250 presuntos miembros hacia El Salvador sería un golpe significativo para este grupo criminal, que logró operar con impunidad en varios países. Además, Rubio resaltó que Bukele se comprometió a albergar a estos detenidos en cárceles salvadoreñas “de alta calidad” y a un costo accesible, lo que, según él, podría generar un ahorro para los contribuyentes de Estados Unidos.

“Una vez más, el presidente Bukele ha demostrado que no solo es el líder de seguridad más fuerte de nuestra región, sino también un gran amigo de Estados Unidos”, afirmó el secretario de Estado en un comunicado. Estos detenidos no pudieron ser deportados de forma inmediata de no ser por la Ley de Enemigos Extranjeros, norma impulsada por la administración de Trump.

La norma que permitió la deportación de 250 integrantes del Tren de Aragua

La medida de acelerar las deportaciones se fundamenta en la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación que faculta la detención y deportación sin necesidad de audiencia previa en períodos de conflicto. Esta ley es una herramienta legal que otorga al gobierno la autoridad para deportar a criminales peligrosos, a pesar de las complejidades políticas que podrían surgir.

Esta normativa no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial y ahora se aplica a todos los venezolanos mayores de 14 años que sean identificados como miembros del Tren de Aragua y que se encuentren en Estados Unidos de manera irregular. El uso de esta ley no es casual, ya que responde a una estrategia impulsada por figuras políticas como el senador Marco Rubio, quien ha sido un firme defensor de políticas de seguridad más estrictas frente al crimen organizado.