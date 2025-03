Aumento salarial en California 2025: trabajadores del condado de Los Ángeles comenzarán a cobrar un nuevo sueldo a partir de esta fecha

En 2025, el salario mínimo en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles sufrirá un aumento significativo, estableciéndose en US$17,81 por hora. Esta medida es parte de un esfuerzo continuo por mejorar las condiciones laborales en California, especialmente en áreas del condado que no forman parte de ninguna ciudad. La implementación de este aumento beneficiará a miles de trabajadores que actualmente laboran en el condado, aunque no pertenezcan a áreas urbanas o incorporadas.

El anuncio de este aumento salarial se produce en un contexto de esfuerzos por parte de autoridades locales y estatales para reducir la brecha salarial y asegurar que los trabajadores reciban una compensación justa. Sin embargo, las empresas deben estar atentas a las regulaciones y exenciones que podrían aplicarse a ciertos empleados.

Aumento salarial en el condado de Los Ángeles 2025: ¿cuándo subirá el sueldo?

El aumento salarial en el condado no incorporado de Los Ángeles entrará en vigor el 1 de julio de 2025. A partir de esa fecha, los empleados que trabajen en estas zonas no incorporadas deberán recibir un salario mínimo de US$17,81 por hora, lo que representa un importante incremento en comparación con las tarifas actuales.

Este aumento es el resultado de varias reformas impulsadas por las autoridades locales en colaboración con el gobierno estatal de California, liderado por Gavin Newsom. Estas reformas buscan mitigar la desigualdad salarial y aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de todo el estado, particularmente en áreas fuera de los límites urbanos.

Sueldo mínimo en California: ¿de cuánto es el salario base estatal?

El salario mínimo estatal de California es un tema recurrente en las discusiones sobre las condiciones laborales en Estados Unidos. Mientras que el salario mínimo federal sigue siendo de US$7,25 por hora, California ha tomado medidas agresivas para elevar este umbral. En 2025, el salario mínimo en todo el estado se fijó en US$16,50 por hora.

A diferencia de otros estados, California tiene regulaciones específicas para ciudades y condados. Los trabajadores en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles se beneficiarán de este aumento, al igual que aquellos empleados en ciudades con leyes de salario mínimo más altas. Es importante que tanto empleadores como empleados verifiquen las leyes locales para garantizar que se cumpla con las normativas vigentes.

¿Cómo saber si trabajo en el condado no incorporado de Los Ángeles?

Para saber si un trabajo se realiza en una zona no incorporada del condado de Los Ángeles, los empleadores pueden consultar fácilmente la ubicación a través de la página web del Registrador del Condado. El sitio proporciona herramientas para verificar si una dirección se encuentra en áreas no incorporadas, lo que garantiza que tanto empleadores como empleados puedan cumplir con las normativas del salario mínimo.

Si no cuentas con acceso directo al sitio, también puedes comunicarte con la DCBA (Department of Consumer and Business Affairs) al número 800.593.8222 o enviar un correo electrónico a wagehelp@dcba.lacounty.gov para recibir asistencia.