El salario mínimo en California podría aumentar en los próximos meses. Gracias a la Ley AB 1228 California, vigente desde abril de 2024, el Consejo de Comida Rápida del estado tiene la facultad de ajustar anualmente el sueldo base en un importante rubro de trabajadores, siempre que el incremento no supere el 3.5% por año.

Este ajuste beneficiaría a miles de empleados que actualmente ganan US$20 por hora, cifra establecida por la misma legislación el año pasado. De aprobarse el aumento, el nuevo salario mínimo en California para estos trabajadores alcanzaría US$20.70 por hora, lo que consolidaría al estado como el de mejor remuneración en este rubro a nivel nacional.

Salario mínimo en California: ¿qué trabajadores pueden recibir un aumento salarial?

El posible aumento del salario mínimo en California aplicaría exclusivamente a los empleados de comida rápida que trabajan en cadenas con 60 o más locales a nivel nacional. Esta medida no afecta a pequeños restaurantes ni a otros sectores laborales.

De acuerdo con datos de sindicatos y organizaciones laborales, en California hay aproximadamente medio millón de trabajadores en la industria de comida rápida, de los cuales el 60% son de origen latino. La implementación del salario mínimo por hora en California de US$20 desde abril de 2024 ha tenido un impacto significativo en sus ingresos, y un nuevo ajuste garantizaría que sus salarios se mantengan alineados con la inflación.

El Consejo de Comida Rápida de California, el organismo encargado de evaluar estos ajustes, aprobó a finales de febrero de 2025 una moción para analizar el posible aumento. Si la medida avanza, el incremento entraría en vigor en abril o mayo de este año.

¿Por qué en California se estableció un salario para los trabajadores de comida rápida y qué beneficios trae?

El establecimiento de un salario mínimo para trabajadores de comida rápida en California responde a la necesidad de mejorar las condiciones laborales en un sector históricamente caracterizado por bajos sueldos y pocas garantías laborales.

Antes de la Ley AB 1228 California, muchos empleados de este rubro ganaban el salario mínimo estatal, que actualmente es de US$16.50 por hora. Sin embargo, debido al alto costo de vida en California, esta cifra no era suficiente para cubrir gastos básicos.

Desde la implementación del nuevo salario mínimo en California en 2024, un estudio del Centro de Dinámica Salarial y Empleo de la Universidad de California en Berkeley reveló que los sueldos aumentaron entre 8% y 9% en el sector sin que esto generara una pérdida significativa de empleos ni un alza desproporcionada en los precios al consumidor.

Sin embargo, algunos empresarios han manifestado preocupación, señalando que un nuevo aumento del salario mínimo en California podría traducirse en mayores costos operativos para los negocios, lo que potencialmente podría afectar la contratación de nuevos empleados.

¿Existen otros estados en EE. UU. con leyes para trabajadores de este rubro?

California no es el único estado que ha impulsado regulaciones para mejorar los salarios de los trabajadores de comida rápida, pero sí es el que ha establecido la cifra más alta hasta ahora.

Actualmente, el salario mínimo estatal de US$16.50 por hora en California es uno de los más elevados del país, superando el salario mínimo federal de US$7.25 por hora, que no ha sido modificado desde 2009. Otros estados con salarios competitivos incluyen:

Washington: US$16.28 por hora

US$16.28 por hora Massachusetts: US$15 por hora

US$15 por hora Oregón: US$15.45 por hora (en ciertas ciudades)

En contraste, en estados como Georgia y Wyoming, el salario mínimo es de US$5.15 por hora, aunque en la mayoría de los casos se aplica el salario federal de US$7.25.

En noviembre de 2024, los votantes de California aprobaron una propuesta para elevar el salario mínimo estatal, consolidando al estado como el de mejor salario base en EE. UU.. Si la tendencia continúa, otros estados podrían seguir el mismo camino en los próximos años.