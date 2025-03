Sueldo mínimo en Nueva York: este es el monto que cobran los trabajadores de estas ciudades en 2025

El salario mínimo en Nueva York por ciudad cambió desde el 1 de enero de 2025, con ajustes que buscan reducir la desigualdad económica entre las distintas regiones del estado. El incremento varía según la zona, con montos más altos en áreas metropolitanas debido a los elevados costos de vida.

Nueva York se posiciona entre los estados con el salario mínimo más alto en EE. UU., solo superado por algunas ciudades de California y Washington. Este nuevo ajuste beneficiará a miles de trabajadores en sectores como el comercio, la hostelería y los servicios, que dependen de salarios base para cubrir sus necesidades.

Salario mínimo en Nueva York: ¿cuánto paga cada ciudad por hora en 2025?

El sueldo mínimo en Nueva York según la zona estará estructurado de la siguiente manera:

US $16.50 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester.

en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester. US$15.50 por hora en el resto del estado.

Este ajuste representa un incremento de $0.50 por hora en comparación con 2024. Para un trabajador que labora 40 horas semanales, este aumento significa una ganancia adicional de aproximadamente $1,000 al año.

Diferencias salariales en Nueva York

La razón principal de esta diferencia salarial es el costo de vida en Nueva York, que varía considerablemente según la región:

Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester : mayor demanda de vivienda, transporte y bienes esenciales, lo que justifica un salario más alto.

: mayor demanda de vivienda, transporte y bienes esenciales, lo que justifica un salario más alto. Resto del estado: aunque el costo de vida es menor, el ajuste salarial busca cerrar la brecha con las áreas metropolitanas.

Nueva York: uno de los estados con el salario más alto

El salario mínimo en Nueva York vs. otros estados sigue siendo uno de los más elevados en el país, superado solo por algunos estados de la costa oeste.

Comparación del salario mínimo en Nueva York con otros estados en 2025:

California : US$16.00 por hora a nivel estatal, hasta US$18.00 en algunas ciudades.

: US$16.00 por hora a nivel estatal, hasta US$18.00 en algunas ciudades. Washington : US$16.28 por hora.

: US$16.28 por hora. Massachusetts : US$15.50 por hora.

: US$15.50 por hora. Colorado : US$14.42 por hora.

: US$14.42 por hora. Salario mínimo federal: US$7.25 por hora (sin cambios desde 2009).

Mientras el salario mínimo en Nueva York por región sigue aumentando, en al menos 20 estados del país aún se aplica el mínimo federal, lo que genera una gran desigualdad salarial entre los trabajadores de diferentes zonas de EE. UU.

Aumento salarial en Nueva York: contexto del incremento de sueldo

Desde 2016, Nueva York ha implementado un programa de incrementos progresivos en su salario mínimo, dejando atrás la tarifa federal de US$7.25 por hora.

Este modelo de ajustes anuales responde a:

Inflación y costo de vida: la ciudad de Nueva York es una de las más caras del mundo, lo que exige salarios más altos.

la ciudad de Nueva York es una de las más caras del mundo, lo que exige salarios más altos. Reducción de la desigualdad económica: aumentar el salario mínimo ha sido clave para mejorar las condiciones de los trabajadores de bajos ingresos.

aumentar el salario mínimo ha sido clave para mejorar las condiciones de los trabajadores de bajos ingresos. Comparación con otras ciudades: Nueva York busca mantenerse competitiva frente a estados como California y Washington.

Para 2026, el estado ya ha programado otro incremento de US$0.50 por hora, elevando el salario mínimo a US$17.00 en la ciudad de Nueva York y US$16.00 en el resto del estado.