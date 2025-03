¿Los huevos líquidos podrían frenar el alza de precios en Nueva York? United Bodegas of America explica esta idea

En un contexto marcado por la creciente inflación en Nueva York, el precio de los alimentos sigue subiendo de manera alarmante. El huevo, uno de los ingredientes más utilizados en los desayunos de la ciudad, ha experimentado aumentos significativos en su valor. Ante ello, United Bodegas of America decidió implementar el uso de huevos líquidos en lugar de huevos frescos para reducir los precios.

La adopción de este producto alternativo, en respuesta a los altos costos de los huevos, podría ser la clave para mantener a flote una industria que depende de ofrecer alimentos económicos y rápidos para los neoyorquinos. La adopción de huevos líquidos se presenta como una estrategia para contrarrestar esta tendencia sin sacrificar la calidad del producto final.

¿De qué trata la idea del United Bodegas of America con los huevos líquidos en Nueva York?

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el costo de los huevos se duplicó en comparación con el año pasado, y no se prevé que la situación mejore pronto. En este contexto, la iniciativa de United Bodegas of America (UBA) consistió en sustituir los huevos frescos por huevos líquidos para reducir el costo de los sándwiches clásicos de tocino, huevo y queso.

El concepto detrás de esta medida es sencillo: al utilizar un sustituto de huevo líquido en lugar de huevos frescos, se reduce el costo de producción. Este sustituto se presenta en cartones similares a los de jugo o leche, lo que facilita su manejo en las cocinas de las bodegas. Además, un solo cartón de este sustituto equivale a unos 18 huevos, lo que significa un ahorro considerable frente a la compra de docenas de huevos frescos

Las declaraciones del portavoz de United Bodegas of America sobre los huevos líquidos en Nueva York

Fernando Mateo, portavoz de United Bodegas of America, defendió la decisión de introducir los huevos líquidos en las bodegas de Nueva York. En sus palabras, "No necesitamos científicos. No necesitamos que la gente desconozca cuándo terminará la gripe aviar ni cuándo bajarán los precios de los huevos. Haremos lo que tengamos que hacer para cumplir con nuestro compromiso con las comunidades a las que servimos", comentó a NBC New York.

En adición, Mateo dijo que el cuarto de huevo líquido cuesta menos que una docena de huevos con cáscara, por lo que permite a las bodegas mantener el precio de los sándwiches debajo de los cinco dólares, según NBC New York. El portavoz destacó que al ahorrar un dólar extra en sándwich le permite a las personas poder comprar otras cosas que necesiten.