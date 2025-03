Licencia de conducir en Georgia para inmigrantes: cuánto cuesta y cómo tramitar este documento oficial en el DDS

Obtener una licencia de conducir en Georgia es un proceso esencial tanto para los residentes como para los inmigrantes que desean regularizar su situación en el estado. Esta licencia no solo permite conducir, sino que también es un documento oficial de identificación utilizado en múltiples trámites cotidianos. Para los inmigrantes, entender los requisitos y costos del trámite es crucial para evitar complicaciones y estafas en el proceso.

En Georgia, el Departamento de Servicios para Conductores (DDS, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de procesar las solicitudes de licencias. Sin embargo, este proceso plantea diversas interrogantes sobre quiénes pueden acceder a esta licencia y qué documentos son necesarios. Además, con la constante circulación de ofertas fraudulentas, es importante estar al tanto de los pasos y las precauciones necesarias para obtener la licencia de conducir en Estados Unidos de forma legítima.

¿Cuáles son los requisitos para que inmigrantes obtengan la licencia de conducir en Georgia?

Según el Departamento de Servicios (DDS), para que los inmigrantes obtengan la licencia de conducir en Georgia, deben cumplir con los siguientes requisitos.

Tener al menos 18 años.

Presentar documentos que acrediten su identidad, como pasaporte o visa.

Proveer un comprobante de domicilio (factura de servicios como teléfono o electricidad).

Presentar el Número de Seguro Social o prueba de estancia legal en EE. UU.

Aprobar un examen escrito y un examen práctico de manejo.

¿Cuánto cuesta tramitar una Licencia de conducir en Georgia?

El costo de la licencia de conducir en Georgia varía dependiendo del tipo de licencia que se desee obtener. Para los adultos, el precio estándar es de US$32, aunque los menores de 18 años pueden optar por un permiso de aprendiz que tiene un costo reducido de US$10. Esta tarifa cubre el proceso administrativo, los exámenes y la emisión de la licencia. Es importante tener en cuenta que, si se desea realizar el trámite de manera más rápida o en una ubicación diferente, algunos centros de DDS pueden cobrar tarifas adicionales por ciertos servicios.

Además de los costos asociados con la licencia, los inmigrantes deben considerar otros gastos como los posibles exámenes médicos o de visión que puedan ser requeridos para completar el proceso. También se recomienda tener a mano todos los documentos necesarios para evitar retrasos en la tramitación.

Conoce cómo tramitar una licencia de conducir en Georgia si eres inmigrante. Foto: Minessota de Hoy

¿Puede mi licencia de conducir ser un documento para identificarme ante las autoridades migratorias?

En muchos casos, la licencia de conducir en Georgia no solo sirve como un permiso para manejar, sino que también es utilizada como una identificación oficial ante diversas autoridades. Esto incluye situaciones como la compra de un vehículo, la renta de vivienda o incluso abordar un avión. Sin embargo, es fundamental aclarar que la licencia de conducir no es un documento que tenga relación directa con la situación migratoria de una persona.

El abogado Aarón Ortiz Santos explicó para el medio Telemundo que, para los inmigrantes que se encuentren en situación irregular, la licencia de conducir en Georgia no actúa como una prueba de estatus migratorio. No se debe confundir con documentos como el pasaporte o la visa, los cuales son cruciales para acreditar la situación legal de una persona en Estados Unidos. De hecho, obtener una licencia a través de canales no legales podría resultar en serias consecuencias legales, incluyendo cargos por fraude y la descalificación de beneficios migratorios.

Es esencial que los inmigrantes consulten con un abogado o experto en inmigración para obtener asesoría sobre su situación y evitar caer en estafas relacionadas con trámites fraudulentos para obtener la licencia en Estados Unidos.