Donald Trump se reencuentra con el Congreso de Estados Unidos: demócratas protestaron contra el discurso

Desde los primeros instantes del discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense, se evidenció la marcada división política existente en Estados Unidos y la evidente distancia irreconciliable entre republicanos y demócratas.

Los legisladores demócratas recibieron críticas tras presentarse a la sesión conjunta del Congreso el martes por la noche, portando carteles negros con frases como "falso" y "Musk roba", los cuales mostraron de manera repetida mientras Trump pronunciaba su discurso.

¿Por qué los demócratas protestaron contra el discurso de Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos?

Según el artículo de DW, durante el discurso del presidente Donald Trump, se registraron protestas constantes por parte de los demócratas. Varios de los legisladores portaban pañuelos, corbatas e insignias con los colores amarillo y azul de Ucrania, mientras que algunos abandonaron la cámara como gesto de protesta. Por su parte, la diputada Jasmine Crockett llevaba una camiseta con el lema "Resist".

A pesar de las interrupciones,Trump no mostró signos de intimidación y presentó sus medidas como la "inevitable renovación del sueño americano". Al final, dirigiéndose a los demócratas, les aseguró: "¡Solo estamos empezando!".

Según The New York Post, durante su discurso, Trump comentó sobre la actitud de los legisladores demócratas, expresando con tranquilidad: “Estas personas sentadas aquí no aplaudirán, no se pondrán de pie y, sin duda, no vitorearán por estos logros astronómicos. No lo harán, pase lo que pase. He estado aquí cinco veces y es muy triste. Y no debería ser así”, manifestó y agregó lo siguiente: “Demócratas que están sentados frente a mí, solo por esta noche, ¿por qué no se unen a nosotros para celebrar tantas victorias increíbles para Estados Unidos? Por el bien de nuestra nación, trabajemos juntos y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

PUEDES VER: El plan de Trump que podría afectar los COLA de la Seguridad Social en su intento de reducir la inflación en Estados Unidos

Critican a demócratas por protestar en el discurso de Trump

Según The New York Post, los demócratas han sido fuertemente criticados por protestar con remos durante el discurso del presidente Trump ante el Congreso de Estados Unidos, y hasta presentadores de televisión de ideología de izquierda se han sumado a las críticas, cuestionando a los legisladores por crear una atmósfera reminiscentemente de un "restaurante brasileño de carne" y un "bingo".

Stephen Colbert se burló de las protestas en un segmento de su programa “The Late Show” de CBS, manifestando sarcásticamente cómo los “demócratas se están preparando para contraatacar con sus pequeñas paletas”, según The New York Post.

Discurso de Donald Trump ante el Congreso de Estados Unidos

Trump inició su discurso con su primer eslogan, "¡América ha vuelto!", y prosiguió detallando los logros de su Gobierno: la salida de diversas organizaciones multilaterales, el cambio de nombre del Golfo de México a "Golfo de América" y el establecimiento de dos géneros. Además, mencionó una "revolución del sentido común" que, según él, está recorriendo todo el mundo.

Asimismo, Trump reafirmó su apoyo a la política de aranceles, a pesar de las advertencias de varios economistas que señalan que estos podrían aumentar los precios para los consumidores en Estados Unidos. Además, el presidente sugirió que podrían implementarse nuevas tarifas a la industria automotriz de Europa e India en un futuro cercano.