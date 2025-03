El plan de Trump que podría afectar los COLA de la Seguridad Social en su intento de reducir la inflación en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro su objetivo de reducir la inflación en el país estadounidense. Sin embargo, el Ajuste por Costo de Vida (COLA) se vería afectado indudablemente por el plan de reducción de Trump, según el informe de Usa Today.

Según Usa Today, el COLA de 2025 fue del 2,5%, pero aún no está claro cómo evolucionará la inflación en el resto del año, especialmente en el tercer trimestre. Además, la Seguridad Social ha estado enfrentando dificultades financieras durante un largo período. Si el Congreso no toma medidas para fortalecer sus finanzas, el programa se verá obligado a reducir los beneficios en los próximos 10 años.

¿Cómo afectará el plan de Trump en su intento de reducir la inflación al COLA de la Seguridad Social?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que su objetivo es reducir los precios, aunque esta tarea resulta más fácil de proponer que de ejecutar, y en muchos casos está fuera del control del presidente.

De todos modos, si la inflación disminuye, como espera Trump, esto podría resultar en un Ajuste por Costo de Vida (COLA) más bajo para los beneficios. La Administración del Seguro Social otorga un COLA anual para ayudar a que el poder adquisitivo de los beneficios se mantenga acorde con la inflación. Este ajuste se calcula con base en los datos de inflación del tercer trimestre de cada año, por lo que si los precios aumentan a un ritmo más lento, el COLA del siguiente año también será más bajo.

Otros planes de Trump para la Seguridad Social en Estados Unidos

Otro de los planes de Donald Trump es la reducción de los impuestos sobre la renta sobre las prestaciones. No todos los individuos están sujetos al impuesto sobre la renta de la Seguridad Social. Esta normativa se basa en los ingresos combinados, los cuales, según define el Servicio de Impuestos Internos, consisten en la mitad de los beneficios de la Seguridad Social de un jubilado, sumados a otros ingresos provenientes de fuentes como pensiones, salarios, dividendos y ganancias de capital.

Trump expresó a lo largo de toda su campaña su intención de eliminar estos impuestos. Recientemente, funcionarios de la administración del presidente le comentaron a CNBC que Trump planea "redoblar" esta propuesta. No obstante, esta promesa también podría ser complicada. Trump ha prometido reducir el gasto para intentar controlar el creciente déficit fiscal, el cual superó los 1.8 billones de dólares en el año fiscal 2024.

Según el modelo presupuestario de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania estima que la eliminación de los impuestos a la renta de la Seguridad Social podría reducir los ingresos de Estados Unidos en 1.5 billones de dólares a lo largo de una década, mientras que aumentaría la carga de la deuda del país en un 7% para el año 2054. Esto presentará una decisión difícil para Trump, considerando sus aspiraciones de reducir significativamente el déficit.

¿Trump recortará los beneficios de la Seguridad Social?

El 18 de febrero, Trump aseguró que no recortará los beneficios de la Seguridad Social. Durante una entrevista con Fox News, afirmó que "no se tocará la Seguridad Social, salvo si hay fraude o algo así. Se reforzará, pero no se tocará". Asimismo, Trump enfatizó que su administración no llevará a cabo recortes en los programas de Medicare y Medicaid.

Sin embargo, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó recortes de al menos 880.000 millones de dólares a los programas de gasto obligatorio bajo la supervisión del Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Uno de estos programas afectados es Medicad. Esta medida forma parte de una resolución presupuestaria de la Cámara de Representantes que cuenta con el respaldo de Trump.