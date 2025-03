Cheques de estímulo DOGE: ¿es posible que Donald Trump apruebe la medida que beneficiaría con US$5.000 mil en EE. UU.?

En medio de un escenario económico incierto, surgen especulaciones sobre nuevas ayudas financieras para la población. Diversos medios han difundido informaciones acerca de un posible cheque de estímulo de US$5.000, que podría ser aprobado por el presidente Donald Trump en caso de regresar a la Casa Blanca. La medida estaría vinculada a la optimización de fondos gubernamentales y al controvertido uso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) como parte del plan.

De acuerdo con ABC 27, la propuesta busca utilizar ahorros generados por el DOGE para distribuir un pago directo a los ciudadanos estadounidenses. Además, el empresario Elon Musk ha sido mencionado como una posible figura clave en esta iniciativa. A continuación, te contamos todos los detalles sobre esta posibilidad.

Donald Trump aprobaría cheque de estímulo por US$5.000

Según ABC 27, el posible cheque de estímulo de US$5.000 formaría parte de un plan económico que buscaría beneficiar a millones de estadounidenses. Este programa estaría enfocado en redistribuir fondos provenientes de ajustes en el gasto gubernamental, con el fin de aliviar la carga económica de la población.

Durante la Cumbre de Prioridades de FII, celebrada en Miami, Donald Trump anunció la propuesta de un innovador concepto financiero. Según el presidente de Estados Unidos, se destinará el 20% de los ahorros en DOGE a los ciudadanos estadounidenses, mientras que el otro 20% se utilizará para el pago de deudas.

Por su parte, DOGE, con el apoyo no oficial de Elon Musk, pretende disminuir el gasto del gobierno federal en 2 billones de dólares. Sin embargo, en enero, Musk admitió que lograr esta meta podría resultar más difícil de lo esperado. Durante un viaje en el Air Force One, Trump fue consultado sobre la propuesta y mostró su entusiasmo al afirmar: "Me encanta", lo que indica que la iniciativa podría tener viabilidad para su implementación.

¿Cómo fue el cálculo para destinar el cheque de estímulo por US$5.000?

El consejero delegado de una firma de inversiones y asesor de DOGE, James Fishback, presentó esta propuesta en la red social X, bajo el nombre de Dividendo DOGE. "Queríamos ayudar a que DOGE sea una realidad para millones de estadounidenses. Se merecen una parte de los ahorros que DOGE proporcionará bajo el liderazgo del presidente Trump", declaró Fishback.

Según los cálculos de Fishback, destinar el 20% de estos ahorros representaría aproximadamente 400.000 millones de dólares, lo que se traduciría en un cheque de estímulo de US$5.000 para cada uno de los 78 millones de hogares que pagan impuestos en Estados Unidos.