Malas noticias para los migrantes en Texas: no podrás jugar a la lotería por esta medida en EE.UU.

La reciente normativa de la Comisión de Lotería de Texas ha desatado un intenso debate al limitar la participación de ciertos grupos en los juegos de azar. Desde finales de 2024, se exige una identificación oficial con fotografía para adquirir boletos en máquinas expendedoras, excluyendo a muchos migrantes que carecen de documentos emitidos por el gobierno.

Conocido por su enfoque riguroso en la regulación, Texas implementó esta medida con la intención de prevenir la participación de menores de edad en actividades de apuestas. Sin embargo, el impacto ha sido mucho más amplio, dejando a miles de inmigrantes y residentes sin acceso a una actividad que representa una tradición y, para algunos, una oportunidad de cambio.

¿Quiénes no podrán jugar a la lotería en Texas?

La principal dificultad que enfrentan los migrantes en Texas para participar en la lotería se centra en los requisitos para adquirir boletos a través de máquinas automáticas. Estas máquinas, que son de uso común en el estado, ahora requieren una identificación oficial válida para verificar que el comprador es mayor de 18 años. Este sistema escanea los documentos para confirmar la edad, pero no está diseñado para procesar identificaciones extranjeras o documentos que no cumplan con los estándares locales.

Como resultado, cualquier persona que no posea una licencia de conducir de Texas, una identificación estatal o un pasaporte vigente queda automáticamente excluida de participar. Para muchos migrantes, especialmente aquellos en situaciones irregulares o que no tienen acceso a documentos oficiales, esta regulación representa una barrera insalvable.

¿Qué medidas tomó Texas para jugar a la lotería?

El efecto de esta normativa no solo afecta a quienes sueñan con ganar un premio mayor, sino que también repercute en pequeños comerciantes que dependen de las ventas de boletos en sus negocios. La medida ha sido objeto de críticas por su alcance limitado y por no considerar las realidades de quienes, a pesar de no contar con documentos oficiales, contribuyen económicamente al estado.

La Comisión de Lotería de Texas ha defendido la medida como un paso necesario para garantizar que la lotería sea accesible únicamente para adultos, evitando que menores de edad compren boletos de forma inadvertida. El sistema implementado utiliza tecnología para escanear y verificar la validez de los documentos, asegurando que se cumplan los requisitos legales establecidos.