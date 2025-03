Carolina del Norte: Thank You Jesus Mission reacciona al miembro de su junta acusado de delito sexual infantil

El miembro de la junta de Thank You Jesus estará en la corte el 19 de marzo. Foto: WFMY News 2.

La Iglesia cristiana Thank You Jesus Mission enfrenta un momento crítico tras la detención de Lucas Timothy Hunt, miembro de su junta directiva y creador de los carteles virales, con el mensaje que da nombre a la organización. Ante este acontecimiento, Constance "Connie" Frazier, presidenta de Thank You Jesus Mission, comentó a FOX8 que la organización no puede hacer comentarios sobre las acusaciones legales contra Hunt.

Las autoridades confirmaron que la investigación contra el líder religioso comenzó en enero de 2025, tras una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Agentes especializados en delitos contra menores identificaron a Hunt como sospechoso tras rastrear actividades ilícitas en línea.

¿Que dijo Thank You Jesus Mission tras la acusación de un miembro de su junta en Carolina del Norte?

La respuesta de Thank You Jesus Mission no se hizo esperar. La presidenta de la organización, Constance “Connie” Frazier, emitió unas declaraciones al medio FOX8 en donde informó que no pueden dar comentarios más allá sobre las acusaciones legales de Lucas Timothy Hunt, pero reconoció que el hombre de 25 años bendijo a muchas personas. Según el medio americano, la presidenta reunirá pronto para tomar una decisión sobre el futuro del detenido en la junta.

"Thank You Jesus siempre ha sido algo más que una persona, se trata de personas que aman a Jesús y quieren demosrar su aprecio. Aunque no podemos comentar sobre los cargos penales contra Lucas Hunt, podemos compartir que él bendijo a miles de personas a tráves de los carteles de Thank You Jesus", señaló "Connie" Frazier. En adición, toda información donde se mencionó o se relacionó a Lucas Hunt ha sido eliminada del sitio web de Thank You Jesus Ministry, según FOX8.

Los miembros de la Junta Directiva de Thank You Jesus Mission que aparecen en su página web. Foto: Thank You Jesus Mission.

¿En qué consiste el caso del miembro de la junta de Thank You Jesus Mission en Carolina del Norte?

Lucas Timothy Hunt fue detenido el día martes y acusado de un cargo de explotación sexual de un menor en segundo grado, acorde a FOX8. Las autoridades trasladaron a Hunt al centro de detención del condado de Randolph y se le implantó una fianza de 75.000 dólares. Tras esto, fue dejado en libertad el martes al pagar el monto total de la fianza.

La investigación se mantiene en curso, explicó el medio. El martes compareció ante un tribunal y afirmó que comprendía los cargos en su contra, y buscaría contratar un abogado para defenderse. El hombre de 21 años volverá a la corte el día miércoles 19 de marzo.