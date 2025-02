Mujer huyó de Irán por motivos religiosos a Estados Unidos, pero la deportaron: “Quería vivir libremente”

Ghasemzadeh decidió convertirse al cristianismo. Foto: The New York Times

Huir de su país fue la única opción que encontró Artemis Ghasemzadeh cuando su vida se convirtió en un riesgo. Crecer en un entorno conservador en Irán, bajo estrictas reglas religiosas, la llevó a buscar una alternativa en el cristianismo. Sin embargo, su conversión trajo consigo un peligro inminente. Abandonar el islam en Irán es considerado una ofensa grave, castigada incluso con la muerte.

A pesar de los riesgos, tomó la decisión de escapar con la esperanza de encontrar libertad en Estados Unidos. Cruzó varias fronteras hasta llegar a México y, con la ayuda de un traficante de personas, logró entrar al territorio estadounidense. Sin embargo, su sueño se desmoronó rápidamente cuando fue arrestada y deportada. Su historia, publicada por The New York Times, expone la compleja situación de los inmigrantes que buscan asilo por persecución religiosa.

Artemis Ghasemzadeh decidió cambiarse de religión

El camino de Artemis Ghasemzadeh hacia el cristianismo comenzó durante un viaje a Turquía, donde visitó una iglesia por primera vez. La sensación de paz que experimentó en aquel momento la llevó a comprar una Biblia y, con cautela, llevarla de regreso a Irán.

Según The New York Times, su proceso de conversión se extendió por varios años, con la ayuda de iglesias clandestinas y cursos religiosos en línea. En 2021, tras completar su formación espiritual, recibió el bautismo y se declaró cristiana. Esta decisión marcó un punto de no retorno, ya que en su país natal la apostasía se castiga severamente bajo la sharía.

“No nos merecemos esto. Estamos en un lugar en el que nos sentimos indefensos”, declaró la joven, refiriéndose a la persecución religiosa que enfrentó en su país y su posterior detención en el extranjero. La situación se tornó aún más peligrosa cuando varios miembros de su comunidad cristiana en Irán fueron arrestados, lo que la obligó a huir para salvar su vida.

“Estoy segura de que puedes oír mi voz desde ahí arriba. Así que, por favor, ayúdame”, escribió Ghasemzadeh. Foto: The New York Times

Artemis Ghasemzadeh viajó a Estados Unidos y la deportaron

A finales de diciembre, Artemis Ghasemzadeh y su hermano Shahin dejaron Irán con la esperanza de encontrar refugio en Estados Unidos. Su ruta los llevó a través de Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y finalmente México. En Tijuana, pagaron 3.000 dólares cada uno a un contrabandista, quien los ayudó a cruzar la frontera.

“Vete, trepa por la pared y vete, rápido”, le dijo el traficante cuando llegaron a la frontera. Tras tocar suelo estadounidense, sintió que su pesadilla había terminado, pero la alegría fue efímera. Minutos después, la Patrulla Fronteriza los detuvo y los separó. Desde entonces, no ha vuelto a ver a su hermano.

A pesar de haber manifestado su temor a regresar a Irán, las autoridades migratorias rechazaron su solicitud de asilo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, “ninguno de estos extranjeros indicó que temía regresar a su país de origen en ningún momento durante la tramitación o la custodia”. Sin embargo, la joven sostiene que intentó explicar su caso en repetidas ocasiones, pero nunca le dieron la oportunidad de hacerlo formalmente.

El 12 de febrero, día de su cumpleaños número 27, fue encadenada y puesta en un avión militar con destino a Panamá. En ese país, la trasladaron a un campo de inmigrantes en la selva del Darién, donde permanece junto con otros nueve conversos iraníes. “Estoy esperando que se oigan nuestras voces, que alguien nos ayude”, dijo Ghasemzadeh en un video que se hizo viral.

Su abogado en Washington busca impedir que Panamá la deporte a Irán, donde su vida correría peligro. “Quería vivir libremente, vivir sin miedo, vivir sin que nadie quisiera matarme”, expresó Ghasemzadeh como reclamo a las políticas migratorias de Estados Unidos.