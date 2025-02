Brote de sarampión en Texas: ¿quiénes son los menonitas y por qué su comunidad está en riesgo en el sur de EE. UU.?

El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas del mundo. En Estados Unidos, tras la primera muerte de un niño en Texas reportada desde 2015 y después de un aumento significativo de casos en 2024, los expertos en salud pública han alertado sobre las bajas tasas de vacunación en menores. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., menos del 95% de los niños en jardín de infantes han recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, un umbral necesario para prevenir brotes.

En el condado de Gaines, Texas, los datos oficiales revelan que la tasa de vacunación es especialmente baja, ya que casi un 14% de los niños en edad escolar ha optado por no recibir al menos una de las vacunas obligatorias contra el sarampión. La inmunización es fundamental para reducir el riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas como esta; sin embargo, la legislación de Texas no exige la aplicación de vacunas, pues permite exenciones por “razones de conciencia, incluidas creencias religiosas”.

En este contexto, los menonitas, una rama de la familia de iglesias anabaptistas que surgió en 1525 como el ala radical de la Reforma Protestante en Europa Central, quienes viven el condado de Gaines y otras comunidades de Texas, han encontrado la manera de evitar la vacunación contra el sarampión, lo que pone en peligro tanto a su comunidad como al resto de los habitantes del estado.

Los menonitas en Texas: una comunidad en riesgo de contagio por sarampión

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, había sido eliminado en Estados Unidos en el año 2000, pero en los últimos años han surgido brotes debido a la disminución en la cobertura de vacunación. Texas se encuentra entre los estados con mayor número de exenciones, lo que ha dejado a miles de niños vulnerables. Expertos en salud pública insisten en que la inmunización es la mejor herramienta para frenar la enfermedad, pero las barreras culturales y la desinformación han complicado la situación.

Si bien no existe una prohibición religiosa explícita contra la vacunación para la comunidad menonita, los seguidores más conservadores de esta doctrina religiosa han mostrado reticencia a inmunizarse. “Histórica y teológicamente, no ha habido ninguna enseñanza religiosa en contra de la inmunización en los círculos menonitas. No hay ninguna prohibición religiosa, ningún texto de escritura religiosa al respecto. Dicho esto, los grupos menonitas (y amish) más conservadores culturalmente han tendido a estar poco inmunizados o parcialmente inmunizados”, destacó Steven Nolt, profesor de historia y estudios anabaptistas en el Elizabethtown College de Pensilvania, para CNN.

Esta resistencia se debe, en parte, a su aislamiento cultural y a la falta de acceso a servicios de salud convencionales. En el caso del actual brote de sarampión en Texas, la baja cobertura de vacunación ha sido un factor determinante en la propagación del virus dentro de la comunidad menonita y sus alrededores.

El condado de Gaines presenta una de las tasas de vacunación más bajas de Texas. En el año escolar 2023-2024, cerca del 20% de los niños en edad preescolar no recibió la vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola (MMR). Por lo que la falta de inmunización ha convertido a la región en un foco de contagio, con más de 124 casos confirmados y la posibilidad de que el brote continúe en ascenso en las próximas semanas.

¿Qué llevó al brote de sarampión en Texas y por qué los casos probablemente aumenten​?

El resurgimiento del sarampión en Texas no es un hecho aislado. A nivel nacional, las tasas de vacunación han disminuido en los últimos años, lo que ha dejado a cientos de miles de niños sin protección contra enfermedades prevenibles. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han advertido que el país se encuentra por debajo del umbral del 95% de cobertura recomendado para evitar brotes. A continuación, te detallamos algunos de los factores más relevantes en el aumento de casos de sarampión.

El brote de sarampión en Texas ha sido particularmente grave en el condado de Gaines, donde la cobertura de vacunación es baja (casi 1 de cada 5 niños no recibió la vacuna en 2023-2024).

ha sido particularmente grave en el condado de Gaines, donde la cobertura de vacunación es baja (casi 1 de cada 5 niños no recibió la vacuna en 2023-2024). Ya se ha reportado la primera muerte por sarampión en EE.UU. desde 2015: un niño sin vacunar en Lubbock, Texas.

Hasta el momento, hay 124 casos confirmados en Texas, la mayoría en niños de 5 a 17 años.

la mayoría en niños de 5 a 17 años. La propagación sigue activa en al menos 9 condados de Texas, y las autoridades esperan que los casos continúen en aumento debido a la baja cobertura de vacunación.

Expertos advierten que la situación podría empeorar, ya que el sarampión es altamente contagioso y Texas tiene tasas de vacunación inferiores al umbral recomendado.

y Texas tiene tasas de vacunación inferiores al umbral recomendado. Un próximo evento masivo, un rodeo en Houston, podría representar un riesgo adicional de propagación.

En total, son 9 condados de Texas que registran los mayores casos de contagios por sarampión. Foto: Composición LR/Freepik/PNGWing

¿Cuáles son los principales síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves. Sus síntomas aparecen entre 7 y 14 días después de la exposición al virus y progresan en diferentes etapas. Los síntomas principales del sarampión son los siguientes: