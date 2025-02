Aumentan casos de sarampión en Texas y en Nuevo México tras ser declarado "eliminado" en 2000: esto se sabe del brote en EE. UU.

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, ha disminuido significativamente en el mundo gracias a la vacunación. Sin embargo, en las últimas semanas se han registrado varios casos, especialmente en personas no vacunadas, lo que mantiene la vigilancia activa para prevenir brotes y complicaciones graves.

En la zona rural del oeste de Texas (Estados Unidos), se ha registrado 58 personas y en la zona de Nuevo México se han presentado ocho infectados con la enfermedad que se pensaba estaba erradicada por completo hace 25 años.

Distribución de casos de sarampión en Texas

Según explicó el portavoz del Departamento de Salud de Nuevo México, Robert Nott, la institución de salud no había “identificado ningún contacto directo” entre los casos en su estado y los casos en Texas.

En el oeste de Texas, los casos se distribuyen de la siguiente manera:

El condado de Gaines concentra 45 infecciones,

El condado de Terry, al norte, tiene 9 casos confirmados.

Los condados de Lubbock y Lynn registran 1 caso cada uno,

El condado de Yoakum tiene 2 casos.

El lunes, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informó que 13 personas están hospitalizadas debido al sarampión.

Para los funcionarios de salud del estado, este brote es el más grande en Texas en casi 30 años. La portavoz del departamento de salud, Lara Anton, indicó la semana pasada que los casos se han centrado en una comunidad menonita "muy unida y poco vacunada", particularmente entre familias que asisten a pequeñas escuelas religiosas privadas o reciben educación en el hogar.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es un virus respiratorio capaz de sobrevivir en el aire hasta dos horas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, señalan que hasta 9 de cada 10 personas susceptibles contraerán el virus si se exponen a él.

Aunque la mayoría de los niños se recuperarán del sarampión si lo contraen, la infección puede generar complicaciones graves como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y, en algunos casos, la muerte.

Mayoría de los casos de sarampión ocurren entre niños en edad escolar

La mayoría de los casos ocurren entre niños en edad escolar y, según el departamento de salud del estado, la mayoría de los pacientes no están vacunados o se desconoce su estado de vacunación. El sarampión puede ser peligroso, especialmente para bebés y niños, según Samantha Larned de la estación de la red NPR KTTZ a Up First.

En el condado de Gaines, donde se han reportado muchos casos, los funcionarios de salud han descrito a las comunidades como "reticentes a las vacunas". La tasa de vacunación allí es de poco menos del 82%, en comparación con la tasa del 90% en el estado.