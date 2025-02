Brote de sarampión en Texas supera los 120 casos: expertos revelan las posibles causas de la propagación

El brote de sarampión en Texas ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 120 casos confirmados en las últimas semanas. Autoridades sanitarias han identificado que la falta de vacunación es el principal factor detrás de la rápida propagación de la enfermedad. Expertos advierten que más personas podrían estar expuestas, mientras los contagios también se han reportado en Nuevo México.

La reaparición del sarampión en Estados Unidos preocupa a los especialistas en salud pública. Aunque la enfermedad fue declarada eliminada en el país en el año 2000, la disminución en las tasas de vacunación ha generado condiciones favorables para nuevos brotes. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos en Texas se han registrado en niños no vacunados, lo que ha facilitado la propagación del virus en comunidades vulnerables.

¿Cómo empezó el brote de sarampión en Texas?

El reciente brote de sarampión en Texas comenzó a finales de enero de 2025 y ha seguido en aumento desde entonces. Según los CDC, la enfermedad se ha extendido rápidamente entre menores que no han recibido la vacuna triple vírica (MMR), lo que ha generado gran preocupación entre los expertos en enfermedades infecciosas.

“Seguimos en caída libre”, afirmó el Dr. Peter Hotez, codirector del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en una entrevista con USA TODAY. Hotez enfatizó que la falta de inmunización es el principal problema detrás del incremento de los casos.

“Todavía hay mucha energía y fuerza detrás”, añadió Hotez sobre el avance del brote de sarampión. “Y esa energía y fuerza son todos los niños no vacunados”.

Condado de Gaines en peligro por brote de sarampión

El brote de sarampión tuvo su origen en el condado de Gaines, Texas, donde varios niños sin vacunar fueron diagnosticados con la enfermedad. Desde entonces, el número de casos ha aumentado significativamente y las autoridades sanitarias trabajan para contener la propagación.

“En este momento, no está claro cómo estuvo expuesta la primera persona y no hay indicios de que alguno de los primeros pacientes haya viajado fuera de Estados Unidos”, explicó Lara Anton, portavoz del Departamento de Salud de Texas. Esto ha llevado a los especialistas a suponer que el virus se ha estado propagando de forma comunitaria entre quienes no cuentan con inmunización.

Hasta el último informe del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, al menos 124 personas han resultado infectadas, de las cuales 18 han requerido hospitalización. Además, el brote ha cruzado las fronteras estatales y ha llegado a Nuevo México, donde se han detectado nueve casos sospechosos relacionados con los contagios en Texas.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede presentar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 7 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal y conjuntivitis.

Posteriormente, los pacientes desarrollan manchas blancas en la boca y, entre 3 y 5 días después del inicio de los síntomas, surge la erupción cutánea característica del sarampión. Esta erupción comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo, acompañada de fiebre elevada que puede alcanzar los 40 °C.