Colorado: continúa la búsqueda de un hombre desaparecido hace casi 15 días en Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison

La desaparición de Jordan Marsters, un hombre de 31 años, ha generado gran preocupación en Colorado. La última vez que lo vieron fue el 13 de febrero antes de perder su rastro en el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison, según CBS News. Las autoridades buscan pistas que permitan esclarecer su paradero.

Las condiciones geográficas de la zona podrían complicar la búsqueda debido al enorme cañón tallado y lo realmente oscuras que lucen sus paredes. De esta forma, piden colaboración de cualquier persona que posea conocimiento del paradero del hombre porque las condiciones del lugar no son nada sencillas para las búsquedas.

¿Dónde fue visto por última vez el hombre desaparecido hace casi 15 días?

Jordan Marsters estuvo presente en Montrose, Colorado, el día 12 y 13 de febrero. El Servicio de Parques Nacionales señaló en su comunicado de prensa que el hombre estuvo en el Parque Nacional Cañón Negro el 13 de febrero por la mañana, donde fue visto por última vez, acorde a CBS News. Actualmente está siendo buscado por el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina del Sheriff del Condado.

Marsters fue descrito por el Servicio de Parques como un hombre blanco de 1.70 centímetros y con 63.5 kilogramos. En adición, mencionaron que el hombre de 31 años tenía cabello rubio y ojos azules, dijo CBS News. La última ropa que se le vio era una chaqueta de color canela y una sudadera de capucha negra, y conducía un auto alquilado de marca Kia Fuente blanco. La matricula del vehículo pertenece a Texas y el numero es "TXH4349".

¿Qué descripciones geográficas posee el Parque Nacional Cañón Negro del Gunnison?

Acorde a la Oficina de Turismo de Colorado, el Cañón Negro obtiene su nombre porque sus paredes suelen verse muy oscuras. También, se describe que el parque cuenta con un enorme cañón tallado por el río Gunnison, explicó el medio americano. Incluso, el lugar posee algunas de las rocas más antiguas del mundo con partes que están ahí hace casi 2 mil millones de años.

Entre las actividades más populares en este espacio son los recorridos panorámicos y caminatas por el cañón, detalló la Oficina de Turismo de Colorado. No obstante, existen partes del cañón donde no hay barandillas y algunos caminos son estrechos y empinados. Por otro lado, la oficina resaltó que no hay senderos marcado, por lo que no se recomienda una exploración dentro de ella en caso no seas una personas experimentada.