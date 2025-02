SAG Awards 2025: lista de todos los ganadores de los Premios del Sindicato de Actores en California

Los premios Screen Actors Guild Awards 2025 llegaron a su fin en el Shrine Auditorium and Exposition Hall de Los Ángeles, dejando solo la entrega de los premios Oscar para la próxima semana. El evento de este domingo, presentado por la estrella de Nobody Wants This y nominada al SAG, Kristen Bell, fue patrocinado por Audi y transmitido por Netflix.

En las categorías de televisión, Shōgun, que llegó con cinco nominaciones, tuvo una noche destacada. Además de los premios individuales obtenidos por Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, la serie de FX se coronó con el galardón a mejor interpretación de un elenco en una serie dramática. Los especialistas en acrobacias del programa también fueron reconocidos en su categoría.

La lista completa de todos los ganadores de los Premios del Sindicato de Actores en California

Los ganadores y nominados en todas las categorías se pueden encontrar a continuación:

Mejor reparto en una película

GANADOR: Cónclave

Una completa desconocida

Anora

Emilia Pérez

Wicked

Mejor actriz protagonista en cine

GANADORA: Demi Moore, La sustancia

Pamela Anderson, La última corista

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Mejor actor protagonista en cine

GANADOR: Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Adrien Brody, El brutalista

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Mejor reparto en una serie de comedia

GANADOR: Sólo asesinatos en el edificio

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Shrinking

Mejor reparto en una serie dramática

GANADOR: Shōgun

Los Bridgerton

Chacal

La diplomática

Slow Horses

Mejor actriz de reparto en cine

GANADORA: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Monica Barbaro, Un completo desconocido

Jamie Lee Curtis, La última corista

Danielle Deadwyler, La lección de piano

Ariana Grande, Wicked

Mejor actor protagonista en una película para televisión o serie limitada

GANADOR: Colin Farrell, El pingüino

Javier Bardem, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Richard Gadd, Mi reno de peluche

Kevin Kline, Disclaimer

Andrew Scott, Ripley

Mejor actriz protagonista en una película para televisión o serie limitada

GANADORA: Jessica Gunning, Mi reno de peluche

Kathy Bates, The Great Lilian Hall

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under the Bridge

Cristin Milioti, El pingüino

Mejor actriz en una serie de comedia

GANADORA: Jean Smart, Hacks

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, The Bear

Ayo Edebiri, The Bear

Mejor actor en una serie de comedia

GANADOR: Martin Short, Sólo asesinatos en el edificio

Adam Brody, Nadie quiere esto

Ted Danson, Un hombre de dentro

Harrison Ford, Shrinking

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actor en una serie dramática

GANADOR: Hiroyuki Sanada, Shōgun

Tadanobu Asano, Shōgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, Chacal

Mejor actriz en una serie dramática

GANADOR: Anna Sawai, Shōgun

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Los Bridgerton

Allison Janney, La diplomática

Keri Russell, La diplomática

Mejor actor de reparto en cine

GANADOR: Kieran Culkin, A Real Pain

Jonathan Bailey, Wicked

Yura Borisov, Anora

Edward Norton, A Complete Unknown

Jeremy Strong, El aprendiz

Mejor grupo de especialistas en una película

GANADOR: The Fall Guy

Deadpool y Lobezno

Dune: Segunda parte

Gladiator II

Wicked

Mejor grupo de especialistas en una serie