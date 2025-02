Gobierno de Trump buscaría restablecer el Título 42 contra inmigrantes: ¿qué es y en qué consiste el plan de deportación exprés?

La administración del presidente Donald Trump estaría preparando un nuevo plan para restablecer el polémico Título 42, una medida migratoria implementada originalmente durante la pandemia de COVID-19. Según documentos internos obtenidos por CBS News, el argumento principal para reactivar este programa migratorio es la supuesta amenaza sanitaria que representarían los inmigrantes, especialmente por enfermedades como la tuberculosis.

El Título 42 permitió la deportación exprés de millones de inmigrantes entre 2020 y 2023, al autorizar expulsiones inmediatas sin garantizar el derecho al asilo. Si se reactiva, esta normativa facilitaría nuevamente que la Patrulla Fronteriza devuelva rápidamente a los migrantes indocumentados a México o a terceros países, sin necesidad de realizar los trámites legales establecidos en la ley migratoria vigente en Estados Unidos.

Título 42: Gobierno de Trump restablecería el polémico programa migratorio

De acuerdo con CBS News, la administración Trump trabaja en coordinación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en la emisión de una nueva orden que clasificaría a los inmigrantes no autorizados como un "riesgo para la salud pública". Esta orden invocaría nuevamente el Título 42, dándole a las autoridades fronterizas el poder discrecional para expulsar a los extranjeros de forma inmediata bajo el argumento sanitario.

Los documentos revelan que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) estaría encargada de aplicar esta normativa sanitaria. Aún no existe fecha oficial confirmada para la implementación de esta nueva versión del programa. Voceros de los CDC y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que supervisa la CBP, no respondieron a las consultas realizadas por CBS News sobre esta política.

¿Qué es el Título 42 y por qué Trump quiere reactivarlo?

El Título 42 es una disposición contenida en la Ley del Servicio de Salud Pública estadounidense, promulgada originalmente en marzo de 2020 bajo la primera gestión de Donald Trump. La justificación principal fue evitar la propagación del COVID-19 en medio de la emergencia sanitaria. Esta normativa autorizó deportaciones inmediatas sin contemplar los procedimientos normales de solicitud de asilo establecidos en leyes migratorias internacionales.

La intención actual de Trump de restaurar el Título 42 surge del argumento sanitario por posibles contagios de tuberculosis. Sin embargo, expertos en salud pública cuestionan la validez científica de este planteamiento, señalando que existen países con tasas mayores de TBC que los registrados entre migrantes en la frontera sur.

El excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Dr. Scott Gottlieb, declaró a Face the Nation que esta medida no es totalmente justificada desde el punto de vista sanitario. También mencionó que "las tasas de tuberculosis son altas en los países de origen de los migrantes, pero no excesivamente altas comparadas con otras regiones del mundo", destacando lugares como la India o Sudáfrica como ejemplos más preocupantes.

Posibles consecuencias del restablecimiento del Título 42 contra inmigrantes

Si el gobierno de Trump reactiva el Título 42, se sumaría a una serie de políticas fronterizas extremas que buscan reducir drásticamente la llegada de inmigrantes a Estados Unidos. La implementación de esta medida sanitaria iría de la mano con la proclamación 212(f), otra normativa utilizada para negar entrada a extranjeros considerados "perjudiciales" para la seguridad nacional. Entre las principales consecuencias del Título 42 destacan:

Deportación inmediata sin acceso al asilo.

Incremento en el riesgo de violación a derechos humanos por devoluciones aceleradas.

Posibles desafíos legales, similares a los enfrentados por la administración Trump durante la pandemia.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya interpuso demandas contra la orden 212(f), y es previsible que la reactivación del Título 42 genere también disputas legales significativas. Theresa Cardinal Brown, exfuncionaria migratoria en las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, expresó a CBS News su preocupación respecto a estas medidas: "El objetivo es literalmente impedir que la gente entre a Estados Unidos, no procesar a nadie según la ley de inmigración".