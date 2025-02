Postales en EE. UU.: el sello invertido de Jenny de 1918 que podría costarte US$2 millones

Los sellos postales no solo han servido como medio de correspondencia, sino que, con el paso del tiempo, algunos han adquirido un valor extraordinario en el mercado de coleccionistas. En Estados Unidos, ciertas piezas se han convertido en verdaderos tesoros debido a su rareza, errores de impresión y contexto histórico.

Entre estos ejemplares, destaca el sello invertido de Jenny de 1918, una de las estampillas más valiosas del país. Según Find Your Stamps Value, esta pieza ha alcanzado cifras millonarias en subastas, convirtiéndose en una de las más buscadas por coleccionistas. Su singular error de impresión lo hace único y ha contribuido a su alto valor en el mercado filatélico.

¿Por qué el sello invertido de Jenny de 1918 puede costar US$2 millones?

El sello invertido de Jenny de 1918 es una de las piezas más icónicas de la filatelia estadounidense. De acuerdo con Find Your Stamps Value, este sello postal se emitió originalmente como parte de la primera serie de estampillas de correos aéreos en Estados Unidos. Sin embargo, un error de impresión lo convirtió en una rareza: el diseño muestra un avión Curtiss JN-4 "Jenny" volando al revés.

Solo se conoce la existencia de 100 ejemplares de este sello postal, lo que lo hace extremadamente escaso. En diversas subastas, algunos han alcanzado precios superiores a US$2 millones, dependiendo de su estado de conservación y procedencia. En 2016, un bloque de cuatro sellos Jenny invertidos se vendió por US$4.8 millones, lo que reafirma su valor histórico y coleccionable.

El error de impresión no solo lo convierte en una rareza, sino que también ha generado un gran interés entre los filatelistas. “Este sello es una de las estampillas más famosas y valiosas de Estados Unidos”, afirma Find Your Stamps Value, destacando que su exclusividad es lo que lo hace tan codiciado.

¿Por qué los sellos postales de Estados Unidos valen millones de dólares?

Los sellos postales estadounidenses han alcanzado precios astronómicos debido a varios factores. Entre los principales se encuentran su antigüedad, escasez y errores de impresión. Las piezas más codiciadas son aquellas que presentan defectos en su fabricación, pues estos errores las convierten en ejemplares únicos.

Uno de los casos más famosos es el sello de Benjamin Franklin con parrilla Z de 1868, del cual solo existen dos copias conocidas. En una subasta realizada en 2005, uno de estos sellos se vendió por cerca de US$3 millones, consolidándolo como una de las estampillas más valiosas del país.