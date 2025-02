Deportaciones de ICE en Estados Unidos: esto podrás hacer si te detienen los agentes y no sabes hablar inglés

Las deportaciones de ICE siguen en aumento en Estados Unidos. Esto deberás hacer si no hablas inglés. Foto: Telemundo

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa realizando redadas en Estados Unidos, afectando a miles de inmigrantes indocumentados. Si te encuentras en esta situación y no hablas inglés, es fundamental conocer tus derechos y las opciones disponibles para ti.

Se estima que alrededor de 14.000 inmigrantes han sido detenidos en las recientes operaciones del ICE. Sin embargo, muchos de ellos no tienen antecedentes penales y enfrentan la barrera del idioma. En este contexto, es crucial que los migrantes hispanohablantes sepan que tienen derecho a un intérprete durante cualquier interacción con las autoridades migratorias.

La Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde de Nueva York subraya que si los agentes del ICE no hablan tu idioma nativo, puedes solicitar un intérprete para facilitar la comunicación. Esto es vital para garantizar que comprendas plenamente cualquier conversación o documento que se te presente.

Derecho a un intérprete

Si te encuentras en una situación donde los agentes del ICE intentan comunicarse contigo y no hablas inglés, recuerda que tienes derecho a solicitar un intérprete. Este derecho se extiende a todas las interacciones, incluyendo audiencias y conversaciones con los oficiales. Es importante que no firmes ningún documento que no entiendas completamente; busca asesoría legal antes de proceder.

Provisión de servicios de interpretación

El manual del detenido del ICE establece que si no hablas o entiendes inglés, la agencia está obligada a proporcionarte un intérprete de manera gratuita. Este servicio puede ser ofrecido por un intérprete profesional o, en algunos casos, por un agente que hable tu idioma. Además, cualquier material escrito que se te entregue debe ser traducido o explicado oralmente por un intérprete.

Acceso a asesoría legal

Una vez que estés detenido y ejerzas tu derecho a un intérprete, podrás solicitar hablar con un abogado que te asesore sobre tu situación. Es importante tener en cuenta que el ICE no proporcionará un abogado directamente, pero puedes pedir una lista de proveedores de asesoría legal gratuita o de bajo costo. También puedes solicitar información para contactar a tu consulado, que puede ofrecerte asistencia según tus circunstancias.

Conocer tus derechos como migrante hispanohablante es esencial para enfrentar situaciones difíciles con el ICE. No dudes en ejercer tu derecho a un intérprete y buscar asesoría legal para proteger tus intereses.