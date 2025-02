Según Fox News, en Tennessee, Joshua Dotson, un hombre que se autodenominó como un asesino serial y que se comparó con el personaje de horror de Halloween, Michael Myers, ha sido condenado a un total de 261 años de prisión. Esta pena se debe a su implicación en al menos cinco asesinatos que aterrorizaban a la comunidad de Memphis, donde cometió sus crímenes durante un periodo que se extendió entre 2019 y 2020.

Durante las investigaciones, el asesino serial se mostró arrogante, asegurando que sus actos eran parte de su naturaleza y que no sentía remordimiento. Los fiscales confirmaron que Dotson actuaba con una frialdad perturbadora, siempre con la sensación de que estaba por encima de la ley.

Joshua Dotson se creía Michael Myers de la película ‘Halloween’

Joshua Dotson ha sido acusado de múltiples asesinatos en Memphis, Tennessee, y uno de los aspectos más escalofriantes de su perfil es la comparación que hizo entre sí mismo y Michael Myers, el infame asesino ficticio de Halloween. Dotson, quien a menudo se refería a sí mismo como un "asesino serial", veía sus crímenes como una especie de homenaje al personaje del cine de terror, una figura que se caracteriza por su impasibilidad y su capacidad para matar sin remordimientos.

El joven de 25 años no escondió su fascinación por el miedo que generaban sus actos. Durante los interrogatorios, Dotson aseguró que asesinó a su propia novia y a su bebé no nacido porque ella lo había delatado. Según informaron las autoridades, Dotson no solo estaba involucrado en el asesinato de su novia, sino también en otros tres homicidios más que fueron cometidos durante ese periodo en Memphis.

Sentencia a Joshua Dotson por asesinato

Finalmente, la condena para Joshua Dotson fue dictada en febrero de 2025. El tribunal sentenció al asesino serial a 261 años de prisión por los cinco homicidios en los que estuvo implicado. El juicio también incluyó testimonios desgarradores de las víctimas sobrevivientes, quienes enfrentaron la terrible realidad de vivir con el recuerdo de las atrocidades cometidas por Dotson.

Los fiscales subrayaron que, aunque la sentencia no podrá devolver la vida a las víctimas de Dotson, la pena de cárcel es una medida necesaria para evitar que este individuo represente una amenaza en el futuro. La justicia en Memphis se pronunció, asegurando que nunca más alguien como Dotson tendría la libertad para seguir adelante con su serie de crímenes.