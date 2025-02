¿Viajas a EE. UU.? Errores comunes al pasar seguridad que podrían hacerte perder tu vuelo

Viajar a Estados Unidos puede ser un proceso estresante, especialmente cuando se pasa por los controles de seguridad de la TSA. Muchos pasajeros cometen errores que demoran su paso por la seguridad y pueden poner en riesgo la puntualidad de su vuelo. Conociendo y evitando estos errores comunes, podrás agilizar tu paso por los puntos de control y aumentar tus probabilidades de abordar sin problemas.

Una de las razones por las que los viajeros pierden tiempo en los controles de seguridad es elegir la fila equivocada. Las filas con familias grandes suelen ser más lentas debido a los niños pequeños que necesitan quitarse los zapatos y las maletas adicionales que los padres deben pasar por la banda. Evitar estas filas puede ayudarte a avanzar más rápido.

PUEDES VER: USCIS explica cómo ciudadanos y residentes permanentes pueden patrocinar a familiares con formulario clave

¿Cómo evitar los errores con tus documentos al pasar por seguridad?

Uno de los errores más comunes es perder tus documentos de identificación justo cuando los necesitas. Para evitarlo, asegúrate de tener a mano tu pasaporte, visa o pase de abordar. No saber dónde están estos documentos puede retrasarte y hacerte sentir nervioso. Tenlos listos para que el oficial de la TSA los revise rápidamente.

Otro error frecuente es no cumplir con la regla de los líquidos. Los líquidos y geles deben ser transportados en envases de no más de 100 ml y colocados en una bolsa plástica resellable de 20 x 20 cm. Si no cumples con estas reglas, te pedirán que abras tu maleta, lo que solo agrega tiempo extra al proceso.

¿Qué objetos no debes llevar en tu equipaje de mano?

Es fundamental no llevar en tu equipaje de mano objetos prohibidos como herramientas grandes, objetos punzocortantes o bates de béisbol. Estos artículos pueden ser confiscados y retrasar tu paso por seguridad.

Además, recuerda que si llevas una laptop o un dispositivo electrónico grande, debe ir en una bandeja separada. También asegúrate de no poner tu maleta de mano en la bandeja de plástico, ya que te pedirán que la saques. En las bandejas deben ir tus zapatos, cinturón, gafas de sol y otros pequeños objetos.