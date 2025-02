El Real ID llega a su fin: conoce la única opción válida para volar dentro de Estados Unidos

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los pasajeros que viajen dentro de EE. UU. deberán contar con una identificación válida para poder ingresar a los puntos de control de seguridad en los aeropuertos. Este cambio implica que la identificación Real ID, un documento emitido por cada estado, será un requisito obligatorio para aquellos que utilicen su licencia de conducir o tarjeta estatal para abordar vuelos nacionales. Sin embargo, para quienes no posean un Real ID, existen alternativas que cumplen con los nuevos requisitos.

El Real ID fue una medida implementada para aumentar la seguridad en los aeropuertos de EE. UU., pero a partir de mayo de 2025, su uso será indispensable para los viajeros. Si no tienes esta identificación, es fundamental conocer las opciones válidas para evitar problemas a la hora de abordar tu vuelo.

¿Cuáles son las alternativas al Real ID para viajar en EE. UU.?

Si no cuentas con un Real ID, existen varias opciones válidas para acceder a los controles de seguridad en los aeropuertos. Entre las alternativas se encuentran el pasaporte estadounidense, la tarjeta de pasaporte estadounidense y la licencia de conducir mejorada emitida por el estado. Además, las tarjetas de identificación emitidas por el Departamento de Defensa de EE. UU., como las de los miembros del servicio y sus familiares, también son aceptadas.

Otra opción son las tarjetas de viajero confiable, emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tales como Global Entry, NEXUS o SENTRI. Para los residentes permanentes, las tarjetas de residencia también son válidas. Además, ciertos tipos de tarjetas de identificación tribal son aceptadas, lo que brinda alternativas a varios grupos dentro de la población.

¿Qué hacer si mi identificación está caducada o extraviada?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permite que los pasajeros con identificaciones caducadas puedan viajar, siempre que la fecha de vencimiento no haya pasado más de un año. Si tu identificación se ha perdido o ha sido robada, el proceso de verificación de identidad te permitirá acceder a la zona de seguridad, siempre que puedas proporcionar información que permita confirmar tu identidad, como tu nombre y dirección actual. Sin embargo, si no se puede verificar tu identidad, no podrás acceder a la zona de seguridad y no podrás abordar el vuelo.

Es fundamental que los viajeros verifiquen con tiempo si su identificación cumple con los requisitos del Real ID o que consideren las alternativas válidas para evitar complicaciones en su vuelo.