Inmigrantes en el sur de México enfrentan mayor amenaza del crimen organizado tras el regreso de Trump

A cuatro semanas del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, organizaciones civiles han alertado y denunciado sobre el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes varados en la frontera sur de México.

Según denunció Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, las restricciones impuestas por Trump han favorecido al crimen organizado, ya que grupos delictivos han comenzado a cobrar miles de dólares a migrantes, principalmente mujeres y menores, con la promesa de llevarlos a Estados Unidos.

El impacto de las restricciones y la crisis en Chiapas

Desde el 20 de enero, los migrantes enfrentan las nuevas políticas de deportaciones masivas, el despliegue militar en la frontera y la eliminación de ‘CBP One’, la aplicación que permitía solicitar asilo en EE. UU. desde México.

En este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió en un informe que grupos de migrantes han optado por avanzar por territorio mexicano en trenes o caravanas, especialmente en Chiapas, para exigir atención humanitaria y protección ante la violencia de actores armados.

Mientras tanto, en la frontera norte, las autoridades mexicanas se preparan para deportaciones masivas, construyendo grandes instalaciones para albergar a los repatriados y habilitando transportes para su traslado a otras regiones del país. "La incertidumbre invade a cientos de miles de migrantes en todo el país", señaló la organización.

Migrantes optan por regresar ante la falta de alternativas

Ante este panorama, algunos migrantes han decidido retornar a sus países de origen, como es el caso de Israel Lujando, de Ecuador. "La verdad que sí (quiero regresar) porque ya no tiene sentido estar acá. Nuestro objetivo era llegar a Estados Unidos; ya que no hemos conseguido eso, ya me toca regresar", declaró a EFE.

Por otro lado, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), denunció que México también ha endurecido su política migratoria, realizando redadas en Tapachula para localizar y deportar a personas sin documentos hacia la frontera con Honduras y Guatemala.