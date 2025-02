Fraudes en Massachusetts: descubren escáneres de tarjetas de crédito en supermercados de West Bridgewater y Abington

La policía también encontró skimmers en tiendas de Taunton y New Bedford, según NBC Boston. Foto: Composición LR/National Cybersecurity Alliance/Freepik

El fraude en Massachusetts alcanzó nuevos niveles de sofisticación con la reciente aparición de escáneres de tarjetas bancarias en supermercados de West Bridgewater y Abington. Estos dispositivos, conocidos como "skimmers", se colocan en terminales de pago para copiar la información de los clientes sin su conocimiento. La persona sospechosa de este delito fue descrita como un hombre alrededor de 1.78 metros y con un peso entre 88 y 91 kilogramos, indicó NBC Boston.

La rápida reacción de los empleados de los supermercados permitió descubrir los dispositivos, según el medio. Por ahora, se desconoce la cantidad de personas que habrían sido afectadas por este delito cibernético financiero.

¿Quién sería la persona sospechosa de escanear las tarjetas de crédito en los supermercados de West Bridgewater y Abington?

El posible principal sospechoso descrito se trataría de un hombre aproximadamente de 1.78 metros y podría pesar entre 88 y 91 kilogramos, notificó NBC Boston. Asimismo, aquel hombre habría vestido una chaqueta de invierno de color marrón oscuro, similar a las de la marca Carhartt, y un gorro gris con un logotipo cuadrado en el frente.

El primer registro de este suceso ocurrió el 10 de febrero en el supermercado Trucchi'ls en East Center Street. Los empleados encontraron los dispositivos "skimmers" en las teclas de pago pertenecientes a las cajas 1 y 2. Sin embargo, los investigadores consideran que pudieron estar instalados desde el 8 de febrero, contó NBC Boston.

Por otro lado, según el medio, la policía reveló que también se encontraron "skimmers" en tiendas de Tauton y New Bedford. De esta forma, los ladrones estarían robando la información personal de las tarjetas.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades ante el escaneo de tarjetas de crédito?

Las autoridades comentaron que cualquier persona que haya utilizado su tarjeta para pagar en estas tiendas recientemente deberían tener un control de sus cuentas e, en caso encuentren una actividad sospechosa, informar a la institución financiera, dijo NBC Boston.

Otra de las sugerencias de seguridad que brindaron fue, según el medio, optar por métodos de pago sin contrato, como el sistema "tap to pay", la cual evita la necesidad de deslizar o insertar la tarjeta de crédito en los lectores físicos. En caso las personas deciden seguir usando sus tarjetas, se recomienda verificar previamente que el lector no posea nada extraño, como piezas sueltas, colores o materiales que no coinciden, o daños en las medidas de seguridad.