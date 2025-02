Retiro masivo de atún enlatado en EE.UU.: FDA advierte riesgo mortal para quienes lo consuman

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha emitido una alerta sobre un retiro de atún enlatado de varias marcas populares debido a un defecto en las tapas de apertura fácil de las latas. Este fallo podría provocar la contaminación con la bacteria que causa el botulismo. Aunque hasta el momento no se han reportado casos de enfermedades, las autoridades han recomendado que los consumidores no ingieran los productos afectados.

El defecto en las tapas puede permitir fugas o contaminación bacteriana, lo que ha llevado a la Tri-Union Seafoods, empresa distribuidora de marcas como Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, a retirar varios lotes con fechas de consumo preferente entre 2027 y 2028. Estos productos fueron distribuidos en importantes cadenas de supermercados como Costco, Walmart y Publix.

¿Qué marcas están afectadas por el retiro de atún en EE. UU.?

El retiro afecta principalmente a los lotes de atún enlatado de Genova, Van Camp’s, H-E-B y Trader Joe’s, cuyos productos fueron distribuidos en supermercados de diferentes estados. La FDA ha instado a los consumidores a revisar las fechas de consumo preferente en sus envases y prestar atención a cualquier señal de daño en las tapas. Aunque no siempre se presenten signos visibles de deterioro, las autoridades advierten sobre el riesgo de contaminación.

Si los consumidores tienen productos afectados en su poder, se les recomienda devolverlos al lugar de compra para obtener un reembolso completo o desecharlos de manera segura.

¿Cuáles son los riesgos del botulismo y cómo prevenirlo?

El botulismo es una enfermedad rara pero extremadamente grave que puede ser fatal. Causada por la toxina de la bacteria Clostridium botulinum, esta afección afecta el sistema nervioso, provocando parálisis y, en casos extremos, la muerte. Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, visión doble y debilidad muscular.

Para prevenir el botulismo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan no consumir alimentos enlatados o envasados si existe alguna duda sobre su seguridad. Además, es fundamental no ingerir productos que no presenten signos visibles de deterioro, ya que la toxina no puede ser detectada por el olor, sabor ni apariencia del alimento.

Medidas de precaución ante el retiro de atún enlatado

El retiro de atún enlatado de marcas como Genova, Van Camp’s y Trader Joe’s resalta la importancia de la seguridad alimentaria. Los consumidores deben seguir las recomendaciones de la FDA y CDC, devolviendo los productos afectados o desechándolos adecuadamente para evitar riesgos de botulismo.