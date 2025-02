Florida restringe la venta de souvenirs: la nueva ley de DeSantis que genera incertidumbre en negocios de EE. UU.

Florida, un destino turístico reconocido por sus playas y atracciones, enfrenta un cambio importante que impactará tanto a los turistas como a los comerciantes. El gobernador Ron DeSantis ha firmado una nueva ley que regula la venta de souvenirs en el estado, creando incertidumbre en el sector.

La ley establece que cualquier artículo etiquetado como "From Florida" o "Fresh from Florida" debe ser registrado ante el Departamento de Agricultura de Florida. Si los comerciantes no cumplen con esta normativa, podrían enfrentar sanciones severas, lo que ha generado preocupación entre los negocios locales que dependen de la venta de recuerdos para mantenerse a flote.

¿Qué requisitos establece la ley de DeSantis para los souvenirs en Florida?

La ley 571.29 tiene como objetivo principal garantizar que los productos vendidos como souvenirs en el estado provengan de productores locales registrados. El cumplimiento de esta normativa se supervisará mediante un sistema de advertencias y sanciones.

Las penalidades van desde una carta de advertencia en la primera infracción hasta multas o suspensión de licencia comercial en reincidencias. Las infracciones intencionales pueden resultar en cargos por delito menor de segundo grado.

Este enfoque busca evitar fraudes comerciales y asegurar que los productos sean auténticos. Sin embargo, la medida ha causado alarma entre los comerciantes, quienes deben adaptarse a los nuevos requisitos para evitar consecuencias legales.

¿Qué impacto tendrá la ley en el comercio turístico de Florida?

Aunque la ley busca proteger a los productores locales, también plantea desafíos para los miles de comercios turísticos que venden recuerdos en Florida. Algunos propietarios de tiendas creen que la legislación fomentará la autenticidad de los productos, pero otros sostienen que podría hacer más difícil la operación de pequeños negocios.

Los pequeños comerciantes, especialmente aquellos que no tienen los recursos para verificar el origen de todos sus productos, se sienten particularmente vulnerables. En medio de la incertidumbre, se espera que los negocios en el sector turístico busquen adaptarse lo más rápido posible a las nuevas exigencias para seguir operando sin riesgos.

¿El futuro de los souvenirs en Florida está en peligro?

La nueva ley impulsada por Ron DeSantis en Florida está remodelando el panorama para los negocios locales que venden recuerdos. Mientras que algunos ven esta medida como una oportunidad para mejorar la autenticidad, otros temen que las restricciones afecten negativamente a los comercios más pequeños. A medida que esta legislación se implementa, será importante observar su impacto en la industria turística del estado.