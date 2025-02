Real ID sin Seguro Social: el nuevo cambio en el trámite para obtener la identificación en EE. UU.

A partir del 7 de mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos exigirá la presentación de una identificación federal, conocida como Real ID, para abordar vuelos nacionales, ingresar a instalaciones federales o acceder a bases militares. Este cambio es parte de la Ley Real ID, aprobada en 2005, que busca incrementar la seguridad mediante el uso de tarjetas más difíciles de falsificar.

Ahora, una de las disposiciones más recientes sobre este trámite es que ya no será necesario presentar documentación del Número de Seguro Social (SSN) al solicitar la Real ID. Esta modificación es resultado de la Ley de Modernización de Real ID, con la que los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) de los estados han ajustado sus procesos para simplificar la obtención del documento.

Real ID sin Seguro Social: ¿cómo obtener la identificación en EE. UU.?

El proceso para tramitar la Real ID en EE. UU. se realiza de manera presencial en los centros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado donde residas. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años y llevar consigo una serie de documentos que comprueben su identidad, dirección de residencia y estatus migratorio.

Con el nuevo cambio, los estados ya no exigirán presentar documentación que respalde el Número de Seguro Social. Sin embargo, la información personal del solicitante aún debe ser verificada a través de bases de datos federales. Este ajuste es relevante para quienes no contaban con pruebas físicas de su SSN, como la tarjeta del Seguro Social, lo que antes dificultaba el trámite.

La Real ID es fácilmente reconocible por una estrella dorada en la esquina superior derecha del documento, la cual la diferencia de una licencia de conducir estándar. Esta medida de identificación segura es obligatoria para realizar actividades esenciales en el país, como viajes aéreos dentro del territorio estadounidense.

¿Desde cuándo será obligatorio contar con la Real ID en EE. UU.?

El 7 de mayo de 2025 es la fecha límite establecida para que todos los residentes en EE. UU. dispongan de una identificación compatible con los requisitos de la Real ID. Esta medida ha sido aplazada en varias ocasiones desde la aprobación de la Ley en 2005, en parte por los desafíos logísticos y la pandemia de COVID-19.

A partir de esa fecha, no será posible abordar vuelos nacionales ni acceder a edificios federales sin una Real ID o alguna otra identificación oficial reconocida, como un pasaporte. Por ello, el gobierno ha instado a los ciudadanos a realizar el trámite con anticipación, ya que se espera un aumento significativo en las solicitudes conforme se acerque la fecha límite.

Este requisito no se aplicará a menores de 18 años, quienes podrán viajar con sus padres o tutores sin necesidad de presentar la identificación. Además, existen alternativas para quienes no puedan o no deseen obtener una Real ID, como utilizar otros documentos federales válidos.

Real ID: requisitos actualizados en Estados Unidos

A pesar del cambio en la presentación del Número de Seguro Social, el proceso para obtener la Real ID sigue exigiendo una serie de documentos. A continuación, te mostramos los principales requisitos:

Prueba de identidad: Certificado de nacimiento, pasaporte estadounidense vigente o tarjeta de residencia (green card) en el caso de inmigrantes legales. Prueba de residencia: Facturas de servicios públicos, contratos de alquiler o documentos bancarios que incluyan tu dirección actual. Estatus migratorio: Los residentes legales deberán presentar documentos que demuestren su autorización para permanecer en el país.

Es importante que estos documentos sean originales o copias certificadas, ya que el DMV no aceptará copias fotográficas. Asimismo, se recomienda agendar una cita previa en el DMV correspondiente para evitar largas esperas.

Este cambio en los requisitos ha sido recibido de manera positiva, especialmente por quienes enfrentaban dificultades para presentar documentación física del SSN. Sin embargo, expertos recomiendan revisar con detalle las normativas locales, ya que algunos estados podrían solicitar documentos adicionales para cumplir con las regulaciones federales.