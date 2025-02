Conductores de Nueva York recibirán una multa de hasta US$ 850 por no cumplir con esta regla

Descubre qué regla al ser incumplida te podría costar una multa de US$ 850 en Nueva York. Foto: Chapinenusa.com

Durante los meses de invierno, la seguridad vial en Nueva York es una prioridad debido a las condiciones climáticas extremas. Por ello, el estado implementó la "regla de las 3 pulgadas", una normativa que obliga a los conductores a retirar toda acumulación de nieve, aguanieve o granizo superior a tres pulgadas de sus vehículos antes de circular. La medida busca prevenir accidentes ocasionados por bloques de hielo que puedan desprenderse y afectar a otros automóviles en carretera.

El costo de no cumplir con esta regla no es menor. Las multas comienzan en 150 dólares y pueden elevarse hasta los 850, dependiendo de la gravedad del incidente. Sin embargo, la normativa contempla ciertas excepciones y medidas preventivas que los automovilistas deben conocer para circular sin contratiempos. A continuación, te explicamos en qué consiste esta ley, cuándo no aplica y cuáles son las mejores prácticas para conducir con seguridad durante la temporada invernal.

¿En qué consiste la "regla de las 3 pulgadas" en Nueva York?

La "regla de las 3 pulgadas" fue implementada en diciembre de 2019 con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la nieve y el hielo acumulados en los vehículos. Esta normativa establece que cualquier conductor que opere un automóvil con más de tres pulgadas de acumulación en el techo, el parabrisas o las plataformas de carga debe retirarlas antes de conducir. La intención es evitar que el hielo se desprenda durante el trayecto, lo que podría causar accidentes, daños materiales o lesiones.

La medida se aplicó tras un incremento de accidentes relacionados con desprendimientos de nieve en las carreteras del estado. Las autoridades señalaron que este fenómeno pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a otros conductores. Incluso una pequeña porción de hielo proyectada a gran velocidad puede ser letal en una autopista.

Excepciones a la "regla de las 3 pulgadas" en Nueva York

Aunque la norma es estricta, existen excepciones específicas que los conductores deben conocer para evitar confusiones o sanciones injustas. Entre las principales situaciones en las que la "regla de las 3 pulgadas" no aplica se encuentran

Durante la precipitación activa: Si está nevando, cayendo aguanieve o granizo en ese momento, la normativa no obliga a los conductores a detenerse para limpiar el vehículo.

Tres horas posteriores a la tormenta: Los automóviles no están sujetos a esta ley durante las primeras tres horas después de que cesa la precipitación. Este margen de tiempo permite a los conductores realizar la limpieza con seguridad y sin apuros.

Vehículos estacionados: La regla no se aplica a automóviles que se encuentren estacionados o fuera de funcionamiento. Sin embargo, al poner en marcha el vehículo, el conductor debe asegurarse de haber cumplido con la normativa.

Vehículos de emergencia: Automóviles pertenecientes a cuerpos de seguridad, bomberos o ambulancias están exentos de esta obligación cuando operan en condiciones meteorológicas adversas.

Estas excepciones buscan equilibrar la seguridad vial con la realidad de las condiciones invernales, evitando imponer exigencias excesivas en momentos de alta precipitación.

Consejos para evitar multas en Nueva York

Para cumplir con la "regla de las 3 pulgadas" y garantizar una conducción segura durante el invierno, es importante seguir una serie de recomendaciones prácticas: