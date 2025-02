Vendió su auto eléctrico en EE. UU. y ahora deberá pagar una multa de US$38.000 por infracciones que no cometió

Un hombre en California se encuentra en una situación financiera complicada tras vender su auto eléctrico, enfrentando una multa de US$38.000 por infracciones que no cometió. La historia, que ha captado la atención de muchos, revela los peligros de no realizar correctamente el traspaso de un vehículo.

La situación ocurrió en Oakland, donde Soubhuza Williams vendió su BMW por US$1.015 a un comprador que parecía de confianza. Sin embargo, tras la venta, el auto continuó registrado a su nombre, lo que desencadenó una serie de multas de estacionamiento que Williams no pudo ignorar.

A pesar de sus esfuerzos por resolver el problema, incluyendo el pago de multas y la presentación de formularios ante el Departamento de Vehículos Motores de California (DMV), la situación se complicó aún más. En marzo, recibió una citación judicial que lo llevó a descubrir que su deuda había crecido a US$38.000.

El proceso de venta y sus complicaciones

Williams relató a The Sun que, tras vender su auto, esperaba que el proceso de traspaso de titularidad se realizara sin inconvenientes. Sin embargo, el DMV no procesó su documentación, lo que resultó en que el vehículo siguiera a su nombre. Esta falta de gestión provocó que comenzara a recibir multas de estacionamiento, las cuales inicialmente no le preocupaban, pero que pronto se convirtieron en un problema serio.

Las consecuencias de no realizar el traspaso correctamente

La historia de Williams es un recordatorio de la importancia de realizar correctamente el traspaso de un vehículo. A pesar de haber pagado las multas y haber presentado la documentación necesaria, el DMV no actuó en consecuencia, lo que llevó a una acumulación de deudas. “El hecho de que tuviera que hacer esto dos veces es ridículo”, expresó Williams, quien se siente atrapado en una pesadilla financiera.

Finalmente, el auto fue incautado, y Williams se vio obligado a tomar decisiones difíciles sobre su futuro. A pesar de la adversidad, ofreció un consejo a quienes planean vender su auto: “Debería haber sido más cauteloso cuando vendí mi auto, siempre hay que hacerlo con alguien de mucha confianza”. Su experiencia resalta la necesidad de ser precavido en transacciones de este tipo para evitar problemas legales y financieros.