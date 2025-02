El gobierno de Trump declara este día como nuevo feriado en Estados Unidos: qué bancos no estarán disponibles

El Gobierno de Estados Unidos ha declarado un festivo nacional que se extenderá por tres días en el mes de febrero, cerrando bancos e instituciones. Este año, el Día de los Presidentes se celebrará el lunes 17 de febrero, lo que permitirá a los estadounidenses disfrutar de un largo fin de semana.

Durante este periodo, las entidades bancarias y otros sectores importantes detendrán sus operaciones presenciales, reanudando actividades el martes 18 de febrero. Este feriado, que honra a todos los expresidentes del país, se convierte en una oportunidad para que muchos trabajadores descansen y aprovechen ofertas comerciales.

El Día de los Presidentes, considerado un feriado federal, implica que diversas instituciones, incluyendo bancos y oficinas estatales, permanecerán cerradas. Sin embargo, los servicios de banca en línea y cajeros automáticos seguirán disponibles para los ciudadanos.

Operaciones bancarias y servicios afectados

El lunes 17 de febrero, las sucursales de importantes bancos como Bank of America, Wells Fargo, PNC, Capital One, Chase y CitiBank no estarán operativas. Esto significa que los ciudadanos deberán planificar sus trámites bancarios con anticipación, ya que no podrán realizar operaciones presenciales durante esta jornada.

Además, el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) también cerrará sus oficinas, lo que implica que no habrá entrega de paquetes en esta fecha. Los servicios de entrega privados podrían experimentar modificaciones en sus operaciones, por lo que se recomienda verificar con anticipación.

Servicios que permanecerán abiertos

A pesar del cierre de bancos y oficinas estatales, la mayoría de los supermercados, farmacias y grandes cadenas minoristas funcionarán con normalidad durante el Día de los Presidentes. Muchos de estos establecimientos ofrecerán descuentos especiales, convirtiendo este feriado en una oportunidad para realizar compras a precios atractivos.

Las gasolineras y tiendas de conveniencia también operarán sin interrupciones, aunque es posible que algunos ajusten sus horarios. En el ámbito del transporte, autobuses, trenes y metros seguirán funcionando en la mayoría de las ciudades, facilitando el desplazamiento de los ciudadanos.

Celebraciones y actividades durante el festivo

El Día de los Presidentes no solo es un momento para descansar, sino que también se celebran diversas actividades. Museos, parques nacionales y sitios históricos suelen abrir sus puertas, y algunos de ellos programan eventos especiales para conmemorar esta fecha. Los ciudadanos pueden aprovechar para disfrutar de la cultura y la historia del país durante este fin de semana largo.

¿Cuándo se celebra el Día de los Presidentes?

El Día de los Presidentes se celebra el tercer lunes de febrero, en una fecha cercana al cumpleaños de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. En 2025, esta festividad caerá el lunes 17 de febrero, dando inicio al conocido Presidents’ Day Weekend, un periodo que muchos estadounidenses esperan para disfrutar de un merecido descanso.