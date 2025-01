Naturalización para inmigrantes en Estados Unidos: formulario clave de USCIS para obtener la ciudadanía americana

Si eres un inmigrante viviendo en Estados Unidos y deseas obtener la ciudadanía americana, el proceso de naturalización es un paso importante. Aunque puede parecer complicado, entender los requisitos y formularios necesarios te permitirá avanzar con confianza. Uno de los documentos clave en este proceso es el Formulario N-400, que debes completar para demostrar que cumples con todos los criterios establecidos por el USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos). Además, dependiendo de tu situación, podrías calificar para ciertas exenciones que faciliten el proceso.

Es importante que sepas que, para completar este proceso, deberás cumplir con una serie de requisitos como tener al menos 18 años, demostrar buen carácter moral, y cumplir con una residencia mínima de 5 años si eres titular de una Green Card. En esta nota te explicamos todo lo que necesitas para solicitar la ciudadanía y las posibles exenciones que podrías obtener durante el proceso de naturalización.

La naturalización es el proceso legal por el cual una persona adquiere la ciudadanía estadounidense. Foto: Freepik

Requisitos generales para solicitar la ciudadanía americana:

Edad mínima: Tener al menos 18 años al momento de solicitar la naturalización.

Residencia permanente: Ser residente permanente legal (poseedor de la Green Card) durante al menos 5 años, o 3 años si estás casado con un ciudadano estadounidense.

Presencia física: Haber estado presente físicamente en Estados Unidos durante al menos 30 meses dentro de los 5 años previos a la solicitud (o 18 meses si estás casado con un ciudadano estadounidense).

Buen carácter moral: Demostrar que has mantenido un comportamiento moral adecuado durante el tiempo que has sido residente permanente.

Conocimiento de inglés: Ser capaz de leer, escribir y hablar en inglés a un nivel básico, aunque hay excepciones para personas mayores de 50 años o con discapacidades.

Conocimiento de civismo: Pasar una prueba de civismo sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos, aunque se pueden aplicar exenciones en ciertos casos (por edad o discapacidad).

Compromiso con EE. UU.: Estar dispuesto a tomar el juramento de lealtad a Estados Unidos como parte del proceso de naturalización.

Pago de tarifas: Pagar las tarifas de solicitud correspondientes al proceso de naturalización.

Exenciones a la prueba de civismo en el proceso de naturalización

Una de las partes más desafiantes del proceso de naturalización es la prueba de civismo, que evalúa tus conocimientos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, existen exenciones para algunas personas que no pueden tomar este examen debido a su edad o discapacidad. Por ejemplo, si tienes 50 años o más y has sido residente permanente por al menos 20 años, puedes estar exento de la prueba de civismo. Del mismo modo, si tienes más de 55 años y has vivido en EE. UU. durante 15 años como residente permanente, también podrías calificar para una versión simplificada del examen.

Las personas con discapacidades físicas o mentales que les impiden comprender o recordar la información también pueden solicitar una exención. Para ello, deberás presentar un formulario médico (N-648) que explique cómo tu condición afecta tu capacidad para realizar el examen. Estas exenciones están diseñadas para garantizar que el proceso sea accesible para todos, independientemente de su situación personal.