Lily Phillips, modelo de OnlyFans, denuncia que Airbnb la expulsó luego de estar con 101 hombres en un apartamento

La modelo de OnlyFans, Lily Phillips, ha sido excluida de Airbnb después de llevar a cabo un inusual desafío en el que tuvo relaciones sexuales con 101 hombres en un solo día. Este evento ha generado controversia y ha puesto a la joven de 23 años en el centro de atención mediática.

En una reciente aparición en el podcast “Plug Talk”, Phillips compartió su experiencia y las posibles repercusiones legales que podría enfrentar. “Yah, estoy prohibida en Airbnb”, afirmó, añadiendo que la situación era “realmente aterradora” debido a la posibilidad de una demanda. Sin embargo, se mostró optimista, diciendo: “si me demandan, simplemente lo compraré y lo convertiré en una atracción turística”.

Lily Phillips fue expulsada del Airbnb por su reto

El desafío de Phillips, que se llevó a cabo en un apartamento de dos habitaciones en Londres, fue documentado en un video titulado “I Slept With 100 Men in One Day”. A pesar de las críticas, la modelo ha expresado su deseo de llevar su carrera a un nuevo nivel, planeando un futuro desafío en el que espera dormir con 1,000 hombres en un solo día.

Phillips había planeado realizar su próximo desafío en Estados Unidos, pero decidió posponerlo tras recibir advertencias sobre las posibles consecuencias legales. “Me dijeron que serías deportada si lo haces aquí”, comentó durante el podcast, lo que la llevó a reconsiderar sus planes iniciales.

La carrera de Phillips en OnlyFans comenzó mientras estudiaba en la universidad. Al darse cuenta de que podía monetizar sus experiencias, decidió convertir su vida personal en una fuente de ingresos. Desde el lanzamiento de su documental, ha notado un aumento significativo en su popularidad y en sus ganancias. “El mes pasado, probablemente hice diez veces más de lo que había hecho el mes anterior”, reveló.

Lily Phillips recibe apoyo de su familia

A pesar de la naturaleza controvertida de su trabajo, Phillips ha recibido el apoyo incondicional de sus padres. Aunque reconoce que no están “animándola a chupar mil penes”, asegura que su amor por ella sigue intacto. “Su amor por mí sigue siendo del 100 por ciento”, afirmó, aunque admitió que ha sido difícil para ellos lidiar con la reacción negativa del público.

La modelo también abordó su vida amorosa, afirmando que actualmente no está interesada en salir con nadie. “Estoy bastante enfocada en el trabajo y demasiado distraída para estar en una relación seria”, explicó, enfatizando que sus decisiones deben tener sentido para ella y no para los demás.