Uniformes militares de EE.UU. muestran la bandera al revés: por qué los soldados llevan este símbolo de esta forma

La bandera de Estados Unidos, un símbolo icónico de libertad y unidad, es llevada con un diseño particular en los uniformes militares. Este detalle, a menudo malinterpretado como un error o descuido, tiene raíces profundas en el protocolo del Ejército estadounidense y está vinculado con el honor y el respeto hacia este emblema nacional.

El parche con las estrellas, que en la bandera oficial se ubica en la esquina superior izquierda, aparece al revés en el uniforme de los soldados. Esta práctica sigue estrictas normas del Ejército y busca representar una imagen de movimiento y liderazgo.

Estados Unidos:¿cuál es la razón detrás de este diseño?

Según el reglamento 670-1 del Ejército de Estados Unidos, la bandera en el costado derecho del uniforme debe posicionarse de forma que las estrellas estén hacia adelante, es decir, en la dirección del movimiento. Esto simboliza cómo una bandera ondearía al avanzar, con las barras siguiendo al cuadro azul de las estrellas. Esta regla no solo aplica a la indumentaria, sino también a vehículos militares, como los transportes presidenciales y automóviles oficiales. El objetivo es reflejar una imagen dinámica, en la que la bandera parece liderar y avanzar con el portador, destacando el espíritu de progreso del Ejército estadounidense.

Tim Marshall, autor de Worth Dying for: The Power and Politics of Flags, explica que este detalle subraya el respeto hacia la bandera y lo que representa, destacando su importancia incluso en contextos internacionales. “La bandera de Estados Unidos es la única que no se inclina ante un jefe de Estado extranjero. Es una muestra de respeto hacia su propio símbolo nacional”, señala.

El uso de la bandera invertida no se limita a los uniformes. Vehículos militares, incluidos los aviones oficiales como el Air Force One, siguen el mismo principio. Foto: Freepik

¿Dónde más se aplica este diseño?

El uso de la bandera invertida no se limita a los uniformes. Vehículos militares, incluidos los aviones oficiales como el Air Force One, siguen el mismo principio. En el caso de aeronaves y automóviles, las estrellas siempre se colocan en la posición más cercana al frente del vehículo, destacando su avance en la dirección del movimiento.

Este detalle refleja un fuerte apego a las tradiciones militares y al protocolo oficial que regula el uso de símbolos nacionales. Lejos de ser un simple elemento estético, esta colocación refuerza los valores de disciplina y orgullo patriótico que caracterizan al Ejército estadounidense.

¿Qué representa esta práctica en el contexto militar?

La ubicación de la bandera es un recordatorio constante del compromiso de los soldados con su país. En los uniformes, el diseño busca inspirar respeto y orgullo, mostrando que los valores de Estados Unidos siempre lideran. Este simbolismo trasciende las fronteras y refuerza la posición del país como una nación que honra sus tradiciones.