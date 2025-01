Cheque de estímulo del IRS: montos actualizados para parejas casadas y familias con hijos en Estados Unidos

Con el inicio de la temporada de presentación de impuestos, el IRS ha anunciado pagos automáticos para contribuyentes elegibles, especialmente aquellos que no reclamaron ciertos créditos fiscales en su declaración de 2021. Este año, en medio de una inflación que afecta a muchos ciudadanos, el interés por los cheques de estímulo ha aumentado considerablemente.

Los pagos automáticos no son reembolsos de impuestos, sino créditos previamente no reclamados, como el Crédito de Reembolso de Recuperación, introducido durante la pandemia de COVID-19. Se estima que alrededor de 1 millón de contribuyentes no reclamaron este beneficio, a pesar de ser elegibles.

Pagos para parejas casadas

Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta pueden recibir hasta US$2,800 si cumplen con los requisitos de elegibilidad. Este monto representa el pago máximo disponible para aquellos que no reclamaron el crédito en su declaración de impuestos de 2021. En un contexto donde los costos de vida son elevados, este apoyo financiero puede ser crucial para muchas familias.

Beneficios para familias con hijos

Las familias con hijos también pueden beneficiarse de estos pagos. Por ejemplo, una familia de cuatro personas, compuesta por una pareja casada y dos hijos, podría recibir hasta US$5,600 en total. Este monto considera no solo a los adultos, sino también a los niños registrados como dependientes en la declaración de impuestos.

Requisitos de ingresos

Para acceder a estos pagos, los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos de ingresos. El crédito completo está disponible para individuos con ingresos brutos ajustados de hasta US$75,000 y para parejas casadas que presenten una declaración conjunta con ingresos de hasta US$150,000. Si los ingresos superan estos umbrales, el crédito se reduce gradualmente, desapareciendo por completo para individuos con ingresos superiores a US$80,000 y parejas casadas con ingresos por encima de US$160,000.

Proceso automático de pagos

Una de las ventajas de estos pagos es su naturaleza automática. Los contribuyentes elegibles no necesitan realizar trámites adicionales, ya que el IRS se encarga de procesar y enviar los montos a quienes ya han sido identificados como elegibles. Esto simplifica el proceso y acelera la entrega de los fondos, eliminando la necesidad de presentar una declaración enmendada.