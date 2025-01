Green Card para inmigrantes con delitos: los 6 casos en los que puedes obtener la residencia en EE. UU.

Los inmigrantes que registren delitos no son excluidos del trámite para obtener la Green Card, según USCIS. Foto: Composición LR

Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, obtener la residencia permanente (Green Card) es un paso clave para asegurar su futuro en el país. Sin embargo, tener antecedentes penales puede complicar el proceso y generar incertidumbre sobre la elegibilidad. La buena noticia es que no todos los delitos descalifican automáticamente a un solicitante, ya que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) evalúa cada caso de manera individual.

Dependiendo del tipo de delito, el tiempo transcurrido y otros factores clave, un inmigrante con antecedentes aún podría calificar para la residencia. Aquí te explicamos las excepciones, requisitos y casos en los que puedes obtener la Green Card con antecedentes penales.

¿Un inmigrante con delitos puede obtener la Green Card?

Sí, en muchos casos es posible. USCIS analiza diversos factores para determinar si los antecedentes penales afectan la elegibilidad de un solicitante para obtener la residencia permanente. No todos los delitos son considerados iguales: infracciones menores o delitos cometidos durante la adolescencia, por ejemplo, no necesariamente descalifican automáticamente a una persona.

Entre los puntos clave que evalúa USCIS están la naturaleza del delito, la gravedad de la sentencia y si el solicitante puede demostrar rehabilitación o circunstancias atenuantes. Según las leyes migratorias, ciertos casos pueden calificar para excepciones legales o exenciones específicas, como las contempladas en la sección 212(h) del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Criterios de USCIS para obtener la residencia permanente en Estados Unidos

USCIS clasifica los antecedentes penales en diferentes categorías y aplica criterios específicos para decidir si un solicitante es elegible para la Green Card. A continuación, te presentamos los 6 casos principales en los que podrías calificar:

1. Delitos menores o infracciones leves

Los delitos menores, como infracciones de tránsito o pequeñas ofensas no relacionadas con violencia, suelen no afectar la elegibilidad para la Green Card. USCIS presta especial atención a que estos delitos no involucren "baja moral" (Crimes Involving Moral Turpitude, CIMT).

2. Excepciones para delitos de baja moral

Un único delito de baja moral puede no descalificarte si:

Fue una primera ofensa.

La sentencia no superó los 6 meses de prisión.

La pena máxima posible era menor a un año.

Esta excepción es clave para aquellos que tienen antecedentes penales, pero que cumplen con ciertos criterios establecidos en la ley migratoria.

3. Exenciones bajo la sección 212(h)

La sección 212(h) del INA permite solicitar exenciones legales en casos donde se pueda demostrar que la negación de la residencia causaría "dificultades extremas" a familiares inmediatos, como cónyuges, padres o hijos, que sean ciudadanos o residentes permanentes.

4. Delitos cometidos antes de los 18 años

Si un delito ocurrió antes de los 18 años y han pasado al menos 5 años desde el incidente, es posible que USCIS lo excluya de la evaluación. Este criterio aplica especialmente para aquellos que pueden demostrar que han tenido un historial positivo desde entonces.

5. Delitos perdonados o eliminados del registro

Aunque un delito perdonado o eliminado del historial (expunged) no garantiza que sea ignorado por USCIS, puede ser tomado en cuenta favorablemente si se incluye la documentación oficial que lo respalde.

6. Pruebas de rehabilitación

Demostrar que has cambiado tu vida después del delito es fundamental. Esto incluye cartas de recomendación, certificados de programas de rehabilitación, y evidencia de buen comportamiento en los años posteriores. Estos elementos pueden inclinar la balanza a tu favor durante el proceso de evaluación.

¿Cómo obtener la Green Card si eres inmigrante en EE. UU.?

Si tienes antecedentes penales y deseas obtener la residencia en Estados Unidos, es fundamental preparar una solicitud sólida que cumpla con los criterios establecidos por USCIS. Aquí te dejamos algunos pasos clave para fortalecer tu caso: