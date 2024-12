Licencia de conducir para inmigrantes en Maryland: 5 únicos requisitos para obtener tu Real ID en USA este 2025

En los Estados Unidos, tener una identificación válida es fundamental para conducir. Conoce los 5 únicos requisitos para obtener tu Real ID o licencia de conducir para inmigrantes en Maryland este 2025, y poder manejar sin contratiempos en el gigante americano. Además, es esencial que los solicitantes estén siempre al tanto de cualquier cambio implementado por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

En el estado de Maryland, los indocumentados tienen la posibilidad de obtener una licencia de conducir no conforme, que no cumple con los requisitos de la Ley REAL ID y, por lo tanto, no es válida para ciertos usos federales, como abordar vuelos comerciales o ingresar a instalaciones federales. Sin embargo, esta identificación permite conducir legalmente dentro del estado y sirve como identificación oficial en situaciones cotidianas.

¿Cuáles son los 5 únicos requisitos para obtener tu Real ID si eres inmigrante en Maryland este 2025?

Los 5 únicos requisitos para obtener tu Real ID si eres inmigrante en Maryland este 2025 son los siguientes. Los indocumentados deben presentar un comprobante de edad e identidad, como un certificado de nacimiento original de Estados Unidos o un pasaporte de dicha nación. Presentar estos documentos a tiempo, agilizarán la entrega de estos documentos. Además, las autoridades migratorias te solicitarán una tarjeta de Seguro Social, formulario W-2 o SSA-1099 (que no superen los 18 meses de antigüedad).

La administración del DMV precisó que será vital que los inmigrantes presenten un informe que certifique los comprobantes de dirección física de Maryland, como: registro del vehículo, tarjeta de seguro, extracto bancario, entre otros Estos documentos permitirán facilitar el proceso de entrega. Previo a la entrega de estos documentados en las oficinas de dicho espacio geográfico, los interesados deben reservar una cita en las sedes 6601 Ritchie Highway, Glen Burnie y MD 21062.

La DMV es clave para las leyes migratorias en USA. Foto: Anglerfish

PUEDES VER: Malas noticias para inmigrantes: si cometiste estos 8 delitos nunca obtendrás la Green Card en Estados Unidos



Los 5 principales beneficios que la Real ID le ofrece a los inmigrantes en Maryland 2025

Para obtener una Real ID, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos y proporcionar documentación que demuestre su identidad, residencia y estado migratorio. A continuación, te contamos todos los detalles.

Validez para vuelos domésticos y acceso a instalaciones federales : la Real ID permite a los inmigrantes viajar en vuelos domésticos dentro de los Estados Unidos sin necesidad de un pasaporte o documento adicional, facilitando los desplazamientos. También es vital para ingresar a edificios federales y ciertas instalaciones gubernamentales restringidas.

: la Real ID permite a los inmigrantes viajar en vuelos domésticos dentro de los Estados Unidos sin necesidad de un pasaporte o documento adicional, facilitando los desplazamientos. También es vital para ingresar a edificios federales y ciertas instalaciones gubernamentales restringidas. Reconocimiento como identificación segura : cumple con estándares de seguridad más estrictos, lo que la convierte en una identificación ampliamente aceptada en bancos, instituciones financieras y distintos entornos donde se requiere una verificación sólida de identidad en el gigante americano.

: cumple con estándares de seguridad más estrictos, lo que la convierte en una identificación ampliamente aceptada en bancos, instituciones financieras y distintos entornos donde se requiere una verificación sólida de identidad en el gigante americano. Acceso simplificado a servicios estatales y federales : tener una Real ID puede facilitar el acceso a servicios públicos, como inscripciones en programas de salud, educación y beneficios sociales, al ser reconocida oficialmente en diferentes niveles de gobierno norteamericano.

: tener una Real ID puede facilitar el acceso a servicios públicos, como inscripciones en programas de salud, educación y beneficios sociales, al ser reconocida oficialmente en diferentes niveles de gobierno norteamericano. Mayor confiabilidad en procesos legales : este documento sirve como una forma confiable de identificación en situaciones legales, como contratos de arrendamiento, procedimientos judiciales o trámites notariales, mejorando la seguridad en dichas transacciones.

: este documento sirve como una forma confiable de identificación en situaciones legales, como contratos de arrendamiento, procedimientos judiciales o trámites notariales, mejorando la seguridad en dichas transacciones. Reducción de la necesidad de portar múltiples documentos: al cumplir con los estándares federales, la Real ID reduce la necesidad de portar pasaportes u otros documentos adicionales para actividades cotidianas, brindando comodidad y practicidad.