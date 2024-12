Buenas noticias para inmigrantes: pueden enviar solicitudes pese a la suspensión del Parole Humanitario

El programa Parole Humanitario ha permitido el ingreso a Estados Unidos de más de 30.000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, su reciente suspensión ha generado incertidumbre entre los ciudadanos afectados. A continuación, se presentan los detalles sobre la situación actual y las posibilidades de envío de solicitudes.

A inicios de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) anunció la suspensión del programa Parole Humanitario, lo que ha dejado a muchos ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con dudas y temores sobre su futuro. A pesar de esta medida, el gobierno ha aclarado que aquellos que ya cuentan con un permiso activo podrán ingresar a Estados Unidos, siempre que tengan una Autorización Anticipada de Viaje (ATA) válida.

Un vocero del DHS declaró: "Estamos trabajando para reanudar el procesamiento de solicitudes ATA con salvaguardias adicionales lo antes posible". Esta afirmación ha generado expectativas entre quienes buscan regularizar su situación migratoria en el país norteamericano.

Se debe llenar la aplicación del patrocinador en el sitio de USCIS, que sigue funcionando. Foto: composición LR

Parole Humanitario suspendido: ¿Puedo enviar mi solicitud?

Funcionarios del DHS confirmaron a El Confidencial que es posible enviar una solicitud para el Parole Humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), aunque esta no será evaluada mientras dure la suspensión. La abogada especialista en inmigración, Astrid Montealegre, explicó que actualmente el aplicativo CBP One no está operativo para realizar este trámite, lo que significa que los solicitantes deberán esperar.

Montealegre detalló que el proceso de aplicación consta de dos pasos: primero, se debe llenar la aplicación del patrocinador en el sitio de USCIS, que sigue funcionando. El segundo paso, que implica la aplicación del beneficiario a través de CBP One para tramitar el permiso de viaje, está suspendido por el momento.

¿Cuándo se reanudará el programa de Parole Humanitario?

No existe una fecha exacta para la reanudación del programa, ya que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas debido a graves denuncias de fraude. El vocero del DHS indicó que actualmente se están revisando las solicitudes de los patrocinadores de este permiso y que el Parole Humanitario "reiniciará el procesamiento de solicitudes lo más rápido posible".

La situación sigue siendo incierta para miles de personas que dependen de este programa para mejorar su calidad de vida y reunirse con sus familias en Estados Unidos. La espera y la falta de información clara generan ansiedad entre los solicitantes, quienes esperan que se tomen decisiones que les permitan avanzar en sus trámites migratorios.