El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha emitido aclaraciones sobre el uso de la herramienta VIBE (Validation Instrument for Business Enterprises) en el contexto de las solicitudes de empleo. Aunque se espera que VIBE mejore la eficiencia del proceso, no necesariamente acelera los tiempos de respuesta.

VIBE se utiliza para verificar la información de las empresas que patrocinan peticiones de empleo, lo que puede reducir la necesidad de solicitar información adicional. Sin embargo, USCIS ha enfatizado que el uso de esta herramienta no altera las metas generales de procesamiento de solicitudes basadas en el empleo.

En este artículo, exploraremos cómo VIBE afecta el tiempo de procesamiento de las solicitudes de empleo y qué deben tener en cuenta los solicitantes y empleadores para evitar retrasos.

Si USCIS encuentra información contradictoria o derogatoria al utilizar VIBE, el tiempo de procesamiento podría extenderse. Foto: composición LR

¿Qué es VIBE y cómo funciona?

VIBE es una herramienta diseñada para ayudar a USCIS a verificar automáticamente la información empresarial presentada en las solicitudes de empleo. Su principal objetivo es aumentar la eficiencia del proceso al reducir la necesidad de emitir solicitudes adicionales de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés). Cuando la información proporcionada coincide con los registros y no presenta inconsistencias, se evita la emisión de RFEs, lo que puede ayudar a prevenir retrasos en el procesamiento.

Impacto de VIBE en los tiempos de procesamiento

A pesar de las expectativas de que VIBE podría acelerar el procesamiento, USCIS ha dejado claro que no hay un "atajo" al utilizar esta herramienta. Todos los casos son evaluados bajo los mismos estándares, independientemente de si se utiliza VIBE o no. Esto significa que los tiempos de procesamiento establecidos se mantienen, y no se alteran por el uso de esta herramienta.

Sin embargo, VIBE permite que los casos con información clara y coherente avancen sin mayores interrupciones. Esto puede resultar en un proceso más fluido para aquellos que cumplen con los requisitos y presentan información precisa.

Consecuencias de la información contradictoria en VIBE

Si USCIS encuentra información contradictoria o derogatoria al utilizar VIBE, el tiempo de procesamiento podría extenderse. En tales casos, se requerirán medidas adicionales, como la emisión de un RFE, un aviso de intención de denegación (NOID) o una consulta administrativa. Esto podría traducirse en un periodo de espera más prolongado para la resolución del caso.

Recomendaciones para solicitantes y empleadores

Es fundamental que los solicitantes y empleadores comprendan que VIBE no acelera el procesamiento, sino que lo hace más eficiente, siempre y cuando la información proporcionada sea correcta y esté alineada con los registros públicos. Para evitar demoras, las empresas deben asegurarse de que sus datos en el sistema VIBE estén actualizados y sean consistentes con los que presentan en su solicitud.

En resumen, aunque VIBE tiene el potencial de mejorar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes de empleo, es crucial que la información presentada sea precisa y coherente para evitar retrasos innecesarios.