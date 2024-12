Atención conductores en USA: Texas cambiará un importante requisito para la circulación vehicular en 2025

Texas anunció una reforma que promete transformar los trámites vehiculares en el estado. A partir del 1 de enero de 2025, los propietarios de automóviles no comerciales ya no estarán obligados a realizar la inspección anual de seguridad. Este ajuste pretende hacer más sencillo el registro, aunque no está exento de polémica por sus implicaciones en la seguridad vial.

TxDOT: ¿Qué es el Programa de Inspección de Seguridad de Vehículos?

Este programa, gestionado por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), se creó para garantizar que los autos que circulan en las carreteras estatales cumplan con estándares esenciales de seguridad. Hasta 2024, todos los vehículos registrados debían ser evaluados cada año. El proceso revisaba sistemas cruciales como frenos, luces, neumáticos y dirección, lo que otorgaba un certificado que permitía renovar el registro del automóvil.

La falta de cumplimiento en esta revisión anual podía derivar en sanciones económicas y la imposibilidad de registrar el vehículo. Sin embargo, con la eliminación de este requisito, las autoridades buscan simplificar los trámites vehiculares.

¿Qué pasará con las tarifas de registro en Texas?

Aunque la inspección anual dejará de ser obligatoria, no todo será más económico. El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) confirmó que se aplicarán nuevas tarifas para compensar este cambio.

La decisión de eliminar la inspección anual en Texas ha generado preocupación en algunos sectores. Foto: Austin Latino

Desde 2025, los propietarios de autos deberán pagar un cargo adicional de US$7.50 al momento de registrar sus vehículos. En el caso de automóviles nuevos que nunca hayan sido registrados, se añadirá un costo inicial de US$16.75. Estas tarifas estarán vigentes por un periodo de dos años y buscan cubrir parte del presupuesto que antes se obtenía a través de las inspecciones.

Texas: ¿Cómo impactará esta reforma en la seguridad vial?

La decisión de eliminar la inspección anual ha generado preocupación en algunos sectores. Aunque los conductores tendrán menos trámites, expertos en seguridad vial han advertido que la revisión anual ayudaba a identificar problemas mecánicos que podrían prevenir accidentes.

Esta medida se enfocará exclusivamente en autos no comerciales, lo que deja fuera a vehículos de transporte público o de carga, que deberán seguir cumpliendo con los controles de seguridad establecidos. Aun así, organizaciones civiles temen que la falta de supervisión en autos particulares pueda incrementar los riesgos en las carreteras.