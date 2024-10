Pese a que algunos aliados sugirieron a Donald Trump disculparse por los comentarios racistas emitidos por oradores en su mitin del fin de semana en el Madison Square Garden. Sin embargo, el martes, Trump eligió otro enfoque, aún más controversial, y aseguró que su evento fue “festival de amor” y que fue un “honor” participar.

Dos días después del multitudinario mitin, Trump convocó a seguidores y periodistas en Mar-a-Lago. En el evento, varios oradores hicieron comentarios ofensivos, que incluyen una broma del comediante Tony Hinchcliffe, quien calificó a Puerto Rico como una "isla flotante de basura." Mientras que algunos aliados republicanos condenaron estos comentarios y la campaña de Trump se desmarcó de la broma de Hinchcliffe, el expresidente evitó disculparse. En su lugar, describió el mitin como “un evento hermoso” tanto en Mar-a-Lago como en una entrevista con ABC.

Donald Trump defiende su mitin en Madison Square Garden

A pesar de que Donald Trump, tuvo la oportunidad de disculparse en Mar-a-Lago y en una entrevista con ABC, Trump defendió el evento en Nueva York, afirmando que “nunca ha habido un evento tan hermoso” como el mitin del domingo en su ciudad natal. Destacó que “el amor en esa sala” fue “impresionante” y describió el ambiente como “un festival de amor, un auténtico festival de amor”, agregó que para él fue “un honor estar involucrado”.

Trump tenía programado realizar otro mitin el martes por la tarde en Allentown, Pensilvania, una ciudad con una significativa población hispana. En el evento, estará acompañado por Zoraida Buxo, senadora sombra de Puerto Rico, según un funcionario de su campaña que proporcionó la información bajo condición de anonimato antes de que se realizara un anuncio oficial.

Insultos y agravios a la comunidad latina y a Puerto Rico

Durante el mitin de Donald Trump en Nueva York, varios oradores aprovecharon su espacio en el escenario para lanzar comentarios racistas hacia latinos, afroestadounidenses, judíos y palestinos, además de proferir insultos sexistas dirigidos a la vicepresidenta Kamala Harris y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ambas contrincantes del expresidente.

Sin embargo, el comentario más ofensivo fue el de Tony Hinchcliffe, quien se refirió a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”. Esta declaración despertó una inmediata reacción de rechazo, especialmente en la comunidad puertorriqueña y en miembros del Partido Republicano en Puerto Rico, que consideraron la expresión como una muestra de ignorancia e insensibilidad hacia la comunidad puertorriqueña.

Tony Hinchcliffe, comediante que insulto a Puerto Rico. Foto: CBC

Donald Trump niega los insultos racistas

Trump aseguró no conocer al comediante que expresó los insultos más ofensivos y evitó condenar sus comentarios. “No lo conozco, alguien lo puso allí. No sé quién es”, afirmó. Asimismo, el exmandatario dijo que no había escuchado las palabras de Hinchcliffe, según reportó la cadena ABC. Ante la pregunta sobre su opinión al respecto, Trump reiteró que no había escuchado los comentarios, sin aprovechar la oportunidad para rechazarlos, según el medio.

No obstante, Ángel Cintrón, miembro del Partido Republicano de Puerto Rico, expresó públicamente su indignación ante las palabras de Tony Hinchcliffe. Según Cintrón, la referencia a Puerto Rico como “una isla flotante de basura” no solo es “vergonzosa e ignorante”, sino que es “totalmente reprobable” y un reflejo de los prejuicios que, considera, aún persisten en algunos sectores de la sociedad estadounidense.

Por otro lado, Trump tiene una aparición planeada para el martes en Pensilvania, donde la comunidad latina elegible para votar ha crecido sustancialmente, alcanzando 620,000 personas en 2023, más de la mitad de origen puertorriqueño, según datos del censo.