Biden llama "basura" a seguidores de Trump y el republicano le responde: "Espero que esté a punto de pedir perdón"

En un episodio que avivó aún más las tensiones en la política de Estados Unidos, el presidente Joe Biden calificó de "basura" a los seguidores del expresidente Donald Trump, desencadenando respuestas tanto de figuras republicanas como de miembros de su propio partido. Durante un mitin en Nueva York, un simpatizante de Trump realizó un comentario despectivo hacia Puerto Rico, lo que motivó la declaración de Biden en defensa de la isla y de la comunidad latina en general. Ante la polémica, la vicepresidenta Kamala Harris no tardó en distanciarse de los comentarios del presidente, subrayando su postura a favor de la unidad nacional y en contra de la crítica a las personas por sus afiliaciones políticas.

El presidente, que desde el inicio de su mandato ha intentado conectar con las minorías, realizó las declaraciones el pasado martes en una conferencia organizada por Voto Latino. Las palabras de Biden generaron inmediata respuesta de Trump y otros líderes republicanos, como el senador Marco Rubio, quienes condenaron el lenguaje utilizado y pidieron una disculpa pública.

¿Qué dijo Biden de los seguidores de Trump?

Durante la llamada telefónica con periodistas organizada por la organización Voto Latino, el presidente Joe Biden se refirió a un comentario realizado por un orador en un mitin de Trump en Nueva York, quien describió a Puerto Rico como una "isla flotante de basura". En respuesta a estas palabras, Biden afirmó que "la única basura que veo son sus seguidores", en alusión directa a quienes apoyan al exmandatario republicano. El presidente aprovechó el momento para subrayar su crítica a la retórica de odio que, según él, domina los eventos de campaña de Trump y reiteró que dicho discurso es "antiestadounidense" y contrario a los valores de la nación.

Las palabras de Biden encendieron una reacción inmediata en el ámbito político, y la presión fue tal que lo llevó a aclarar su declaración. Más tarde, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, donde afirmó que se refería específicamente a la "retórica de odio" expresada por el seguidor de Trump en el evento. "Dije que era basura, la única palabra que encuentro para describirla", señaló Biden en su mensaje, y subrayó que los comentarios en ese mitin "no reflejan realmente lo que somos como país".

Biden se refirió a los seguidores de Donald Trump, aunque poco tiempo después se rectificó en redes sociales. Foto: AP News

¿Qué respondió Trump a los comentarios de Biden?

La reacción de Donald Trump no se hizo esperar. Desde un mitin en Allentown, Pensilvania, una ciudad con una importante comunidad latina, el expresidente se dirigió a sus seguidores, criticando duramente a Biden por sus palabras. "Realmente no sabe lo que dijo. Es algo terrible, terrible, pero realmente no lo sabe", declaró Trump, asegurando que el actual presidente se encuentra desconectado de los valores estadounidenses y de los ciudadanos a quienes pretende representar.

Además de Trump, otros líderes del Partido Republicano se sumaron a las críticas. El senador de Florida Marco Rubio, quien ha estado presente en varios actos de campaña para consolidar el voto hispano, también cuestionó a Biden públicamente. Rubio, de origen cubano, señaló: "Espero que su campaña esté a punto de pedir perdón, por lo que acaba de decir. No somos basura, somos patriotas que amamos Estados Unidos". La declaración del senador Rubio resonó entre sus seguidores, especialmente dentro de la comunidad latina, que constituye un bloque clave en las elecciones.

A medida que avanzan las campañas, el incidente ha resaltado las divisiones en la sociedad estadounidense y ha reavivado el debate sobre el uso de retórica incendiaria en la política. La postura de la vicepresidenta Kamala Harris al desmarcarse de los comentarios de Biden también abre interrogantes sobre las tensiones internas en el Partido Demócrata en torno a los temas de unidad y polarización en el discurso político.