Llaman "isla de basura" a Puerto Rico en mitin de Trump y Jennifer López, Bad Bunny y más reaccionan: "Vota por Kamala"

En un reciente mitin en el Madison Square Garden, Donald Trump hizo un comentario que rápidamente se volvió viral, aludiendo a Puerto Rico de una manera que sorprendió tanto a sus seguidores como a detractores. La reacción de figuras prominentes del entretenimiento como Jennifer López, Bad Bunny y Ricky Martin no se hizo esperar e incluso generó debate sobre la sensibilidad de las palabras del expresidente y su impacto en la comunidad puertorriqueña.

Las respuestas de estas estrellas reflejan no solo su conexión con la isla, sino también su compromiso con la defensa de su cultura y sus derechos. Sin duda, otra polémica más en la campaña de Donald Trump previo a las elecciones de Estados Unidos 2024.

Donald Trump en un mitin previo a las elecciones de Estados Unidos | Foto: CNN

El chiste racista que enfureció a Bad Bunny y Jennifer López

El comediante Tony Hinchcliffe, amigo de Donald Trump, comparó la isla caribeña con basura en un mitin del domingo. "En este momento hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico", enfatizó el cómico. Por este motivo, diversas figuras como el rapero Benito, la actriz latina e incluso Ricky Martín.

La broma sorprendió a la multitud y estalló en redes sociales. Las figuras no dudaron en defender a Puerto Rico y respaldar a Kamala Harris. Justamente, la diva del pop no se quedó callada y utilizó Twitter para subir algunos lemas de la vicepresidenta apoyando a la nación centroamericana. "Hay mucho en juego en esta elección para los votantes puertorriqueños y para los latinos”.

Jennifer Lopez y Bad Bunny lanzaron "Te Gusté", su nueva y sensual colaboración musical | Foto: CNN

Mitin de Trump también se burló de los latinos y LULAC exige sanciones

Asimismo, el comediante también se burló de los latinos y advirtió que disfrutan haciendo bebés. Por este motivo, Roman Palomares, presidente nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, en inglés), denunció de inmediato los comentarios. LULAC exigió sanciones y una disculpa formal por parte del equipo de Trump.

Las organizaciones Voto Latino, UnidosUS, Mi Familia Vota, America’s Voice y la Federación Hispana también rechazaron los comentarios del comediante.

Comisionada de Puerto Rico le responde a Trump

Las polémicas declaraciones hicieron enojar a diferentes artistas y personajes con altos cargos. Jennifer Gonzáles, comisionada de Puerto Rico en la Cámara de Estados Unidos, defendió a su bandera y le contestó al líder republicano. "Las expresiones del comediante Tony Hinchcliffe son despreciables, desacertadas y asquerosas. Lo que ha dicho no es cómico", manifestó en sus redes sociales.

¿Quién es Tony Hinchcliffe?

En el ojo de la tormenta. Tony Hinchcliffe es un comediante, escritor y productor estadounidense, conocido por su estilo de stand-up y su trabajo en el mundo de la comedia. Ha ganado popularidad por su programa "Kill Tony", ya que presenta actuaciones en vivo y ofrece retroalimentación a los comediantes. Además, ha escrito para programas de televisión y ha realizado apariciones en varios podcasts y shows. Su humor siempre fue criticado por actos de provocación y polémicas.

El cómico respalda a Donald Trump y suele generar controversia con sus chistes | Foto: CNN

¿Puerto Rico pertenece a Estados Unidos?

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. Esto significa que, aunque es parte de Norteamérica, no tiene el mismo estatus que los estados. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero no tienen representación con voto en el Congreso y no participan en las elecciones presidenciales. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años.