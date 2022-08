Karla Tarazona tras entrevista a Rafael Fernández: “Ni cierto ni bueno ni útil”

Karla Tarazona ha preferido guardar silencio y no develar más detalles del fin de su matrimonio con Rafael Fernández a diferencia del empresario quien la noche del pasado 29 de agosto se dio a conocer la entrevista que le hizo a Magaly Medina.

Hasta el momento no se sabe si la locutora radial responderá a los pormenores en el programa que presenta este 30 de agosto, pero lo que sí hizo fue compartir una historia que se puede interpretar como una indirecta por el mensaje que se interpreta.

¿Qué dijo Karla Tarazona?

La historia que Karla Tarazona compartió llevaba por título Cuando les vengan con chismes pon en práctica la prueba de los tres filtros de Sócrates. En dicho cuento se refieren al filósofo como una persona sabia que no dejaba que le expliquen cosas o datos que no son ciertas hace varias preguntas para no saber lo que no le interesa.

Por ello, finaliza cuando el estudioso le cuestiona a la persona que quería decirle algo: “(...) Lo que ibas a contarme no es ni cierto ni bueno ni útil. ¿Por qué querías decírmelo? ”. Lo curioso de dicha moraleja es que lo compartió en simultáneo a la conversación que presentó Magaly Medina en su programa con su expareja.

PUEDES VER: Karla Tarazona y sus hijos dejarán mansión en La Molina tras separación de Rafael Fernández

Karla Tarazona y sus hijos dejarán la mansión de Rafael Fernández

El fin de la relación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández traerá muchos cambios en la vida de los tres hijos de la conductora, quienes vivían como una familia con el popular ‘Rey de los huevos’. De hecho, lo más probable es que ellos sientan más dicho distanciamiento definitivo, debido a que fueron muy cercanos, de acuerdo a lo que se veía.