Diego Bertie: 10 cosas que no sabías sobre el reconocido actor y cantante

Todos lo recordarán. Diego Bertie perdió la vida durante la madrugada del 5 de agosto último al caer desde el piso 14 del edificio que habitaba, ubicado en Miraflores. La noticia conmocionó a quienes conocieron al artista peruano y provocó que el mundo del entretenimiento nacional esté de luto.

Su mánager, quien estuvo a cargo de su carrera durante muchos años, destacó la calidad de persona que era y lo apenado que se sentía por su deceso. “Diego es un ángel viviendo entre nosotros, lo digo porque es el tipo más noble con el que me toca trabajar” , dijo en una entrevista a América Televisión.

Las condolencias de sus compañeros de escenario, amigos, familiares y seguidores rápidamente inundaron las redes sociales y los alrededores de su casa, donde dejaron arreglos florales en su honor.

Producto de la gran trayectoria artística que tuvo, será recordado en el corazón de las miles de personas que apreciaron su arte. Por ello, conoce aquí 10 datos que quizás no sabías de Diego Bertie.

Fue estudiante de Administración y Psicología

Antes de tener éxito en las tablas y los escenarios, Diego Bertie llevó la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico.

En esta facultad de estudios fue precisamente donde conoció a los que, en poco tiempo, se convertirían en sus compañeros en la banda “Imágenes”. Luego dejaría esta carrera para estudiar Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Fue telonero de los “Hombres G”

En octubre de 1987, la exitosa banda musical española “Hombres G” dio un concierto en el Coliseo San Agustín. La banda de Bertie, “Imágenes”, fue la elegida para hacer el show telonero.

El actor estaba tan emocionado por esta oportunidad que incluso dejó su rol en la obra musical “Annie” de Osvaldo Cattone para poder participar en el concierto.

Diego Bertie regresó a la música con sus show en La estación de Barranco. Foto: Facebook / Diego Bertie

Protagonizó un videoclip

Diego Bertie participó en un videoclip de la canción “Más humano” en el año 1998. Este fue su debut en este tipo de producciones audiovisuales. El material pertenece a la Universidad de Lima.

Filmó una novela en Arequipa

Fue el protagonista de la telenovela peruana “Canela”, estrenada en 1995. En esta serie compartía roles junto a la venezolana Astrid Gruber. La historia se desarrolla por completo en la ciudad de Arequipa.

Tuvo romances con personajes del mundo artístico

Bertie tuvo vínculos amorosos con personajes del medio. Una de ellas fue la recordada dalina de Nubeluz Mónica Santa María y otro con la conductora y actriz Katia Condos, con quien se encontraba rodando una película poco antes de su deceso.

Mantuvo una relación con Jaime Bayly

Después de más de 25 años de especulaciones, el actor dijo en el programa de Magaly Medina que tuvo un romance en su juventud con Jaime Bayly. Además, aprovechó la oportunidad para hablar orgullosamente de su orientación sexual.

“Nunca tuve la necesidad de hablarlo porque lo tenía muy claro yo. Mi hija sabe que soy gay desde que tenía 6 añitos (…). Yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir ‘Oye, sal del clóset’, yo salgo del clóset cuando me da la gana…” , señaló el intérprete en “Magaly TV, la firme”.

Jaime Bayly le pidió ser la imagen de portada de su libro “No se lo digas a nadie”

El intérprete reveló, meses atrás, que mantuvo una relación con el escritor Jaime Bayly. Si bien Bertie dice que el romance “no tuvo mayor importancia en su vida”, sí resalta el daño que el entrevistador le causó al difundir detalles de su vida privada en su libro “No se lo digas a nadie”.

“ Mi relación con Jaime nunca fue una relación, fue un intento de él de acercarse a mí y en ese intento hubo mucha manipulación, mucho daño, mucha traición, se portó mal, no fue una actitud de amor ”, admitió Bertie.

En una entrevista con “Amor y fuego”, Diego admitió que Bayly incluso le solicitó ser el protagonista en la foto de portada de la novela, algo que él rechazó. “Creo que (Jaime Bayly) estaba mal de la cabeza”, dijo el actor.

Fue la voz de Radio La Inolvidable

El 11 de marzo de 2022, el intérprete fue a las instalaciones de Radio La Inolvidable, donde dio a conocer que era la voz oficial de la emisora, algo que sorprendió sus miles de oyentes.

La cálida voz de Bertie decía la frase representativa de la señal: “Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos”.

Era padre de 2 hijos

El actor peruano se casó en 1997 con Viviana Monge y en 1999 nació su única hija, Aíssa. En el año 2004, ambos decidieron divorciarse, pero pese a esto, mantuvieron una buena relación. Prueba de ello es que consideraba al último hijo de su exesposa como propio.

“ Me enamoré de una mujer con la que tengo dos hijos. Mi hija, de 22 años, y tengo un hijo que no es mío, no es mi sangre. Es un niño especial, él me ama y yo lo amo como si fuera mi hijo. Ese es el tipo de relación que yo tengo ”, señaló Bertie en una entrevista con Magaly Medina.

No le gustaban las redes sociales

Pese a su gran fama, Diego Bertie dijo que no estaba interesado en el avance de la tecnología y menos en tener redes sociales, debido a que no los consideraba necesarios. Pese a ello, el 11 de junio de 2021, decidió crear su cuenta de Instagram.

“No tenía redes sociales. Me sirvió para valorar y poder leer qué le gusta a la gente. Descubrí que tengo fans en diversas partes del mundo que no hubiera imaginado, son de Italia y España, y están al tanto de todo”, manifestó en una entrevista para el canal de YouTube “La Linares”, de Verónica Linares.