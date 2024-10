Valery Revello sorprendió a sus seguidores la noche del último domingo al revelar que está esperando un hijo junto a su pareja, el surfista Tomás Tudela. La noticia fue anunciada en un tierno video publicado en Instagram, donde se observa a Revello compartiendo la playa con su pequeña hija, fruto de su relación pasada con el futbolista Sergio Peña, y Tomás Tudela, quien se une a la familia en el clip para mostrar la 'pancita' de Valery.

Valery Revello anuncia su embarazo junto al tablista Tomás Tudela

La emotiva publicación de Valery Revello fue compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde la influencer y modelo aparece caminando con su hija en una playa. Durante la grabación, el surfista Tomás Tudela, actual pareja de Revello, se une a ellas, y juntos muestran con ternura la pequeña pancita de la futura mamá. Este será el segundo hijo de Valery y el primero junto a Tudela, quien ha demostrado ser una figura importante en su vida y en la de su hija.

“Es el tipo de amor que no puedes explicar. Si así ya éramos felices, imagínate contigo… no podemos con tanto, nos explota el corazón de amor por ti”, escribió la modelo en su publicación, la cual de inmediato recibió miles de “me gusta” y comentarios de apoyo.

En otro post, Valery Revello dedicó un extenso mensaje a Tudela, en el que lo describe como “un compañero de vida extraordinario” y le agradece el apoyo y la dedicación a ella y a su hija. "No sabes lo feliz que soy contigo, me cuidas, me respetas y me amas con todas tus fuerzas. Pero sobre todo te preocupas porque estemos bien, eres el chico de mi vida y no pude encontrar mejor compañero de vida que tú, cualquiera estaría agradecida de tenerte, tu educación tan impecable me hipnotiza", comentó Valery.

Valery Revello dedicó conmovedor mensaje a su pareja Tomás Tudela. Foto: Instagram

La influencer destacó la felicidad de su nueva etapa como madre junto a Tudela, con quien espera ahora a su segundo hijo. Aunque el sexo del bebé aún no se ha revelado, la alegría de la pareja es evidente en cada mensaje que comparten en sus redes.

¿Quién es Tomás Tudela, pareja de Valery Revello?

Tomás Tudela es un reconocido surfista peruano y emprendedor en el ámbito de la pesca artesanal. Junto a su hermano Miguel, cofundó 'El Pescado Verde', una empresa dedicada a la comercialización de productos marinos frescos con un enfoque sostenible. Con más de 30,000 seguidores en Instagram, Tudela se ha consolidado como un referente en la pesca sostenible y como una figura muy respetada en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida y conocimientos sobre la pesca artesanal.

Además de su trabajo empresarial, Tudela gestiona un canal de YouTube dedicado a la pesca de aventura, donde muestra sus experiencias en el mar y brinda información sobre técnicas y sostenibilidad. Su relación con Valery Revello fue confirmada recientemente, y desde entonces, la pareja ha compartido varios momentos juntos en redes sociales, consolidándose como una de las parejas más queridas en el mundo de los espectáculos peruanos.